ATLANTA — Trois points en septième ont propulsé les Reds de Cincinnati vers un gain de 6-5 aux dépens des Braves d’Atlanta, mercredi.

Les visiteurs perdaient 5-3 avant les simples de Scooter Gennett et Adam Duvall, pour un et deux points.

Jose Peraza a cogné un circuit en solo pour les Reds, qui ont remporté neuf de leurs 10 derniers matches.

Jackson Stephens (2-0) a obtenu cinq retraits en relève, tandis que Raisel Iglesias a mérité un 15e sauvetage.

Kurt Suzuki a frappé deux des sept coups sûrs des Braves, battus cinq fois à leurs sept dernières rencontres.

En deux tiers de manche, Sam Freeman (2-4) a permis trois points, deux coups sûrs et un but sur balles.

Royals 5 Brewers 4

La claque en solo de Mike Moustakas a donné le ton à une poussée de cinq points en septième manche et mis un terme à la disette des Royals de Kansas City, qui ont freiné la remontée des Brewers de Milwaukee en neuvième pour signer une courte victoire de 5-4.

Danny Duffy (4-7) a alloué cinq coups sûrs en six manches au monticule pour les Royals, qui ont partagé les honneurs de cette série de deux rencontres contre les meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale.

Les Royals ont ensuite appelé en renfort Wily Peralta, un ex-joueur des Brewers, pour sceller l’issue de la rencontre, après que Brad Miller eut claqué un circuit de trois points aux dépens du releveur Tim Hill pour rétrécir l’écart à 5-4 en neuvième.

Eric Thames a fendu l’air avant que le frappeur suppléant Erik Kratz ne cogne un simple. Peralta a ensuite contraint Ryan Braun à se compromettre dans un double jeu, qui a été maintenu après une reprise vidéo.

Le partant des Brewers Brent Suter (8-5) a distribué six coups sûrs et quatre points, en plus de retirer six frappeurs sur des prises, avant de quitter la butte alors que les buts étaient remplis et qu’il n’y avait aucun retrait au tableau en septième.