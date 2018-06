MONTRÉAL — Les Alouettes ont retrouvé un visage familier à l’entraînement, alors que le quart Vernon Adams fils a rejoint l’équipe pour laquelle il a évolué en 2016.

Embauché la veille à la suite de sa libération par les Tiger-Cats de Hamilton, Adams, qui a connu trois sorties victorieuses en fin de saison en 2016, a un but bien précis en tête.

«Je m’attends à être un partant dans cette ligue, a-t-il affirmé après la séance de mercredi, au parc Hébert. Je sais que je peux l’être. Je serai très excité d’être appelé à jouer.»

Adams, 25 ans, a participé à plusieurs répétitions mercredi, mais surtout dans le rôle du quart des Roughriders de la Saskatchewan, adversaires des Alouettes ce samedi. Et pour l’instant, l’entraîneur-chef Mike Sherman ne prévoit pas apporter de changement à sa formation à cette position.

«Nous prévoyons compter sur les trois mêmes quarts en uniforme que la semaine dernière, mais c’est une décision que nous prendrons en équipe», a-t-il indiqué.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’Adams et de Kenny Hill porte le nombre de quarts dans l’entourage des Alouettes à six: les deux hommes s’ajoutent à Drew Willy, Jeff Mathews et Garrett Fugate, ainsi qu’à Matthew Shiltz, qui devrait reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers sous peu.

Ça fait beaucoup de circulation à cette position et il ne serait pas surprenant que les Alouettes procèdent à des changements. Mais en attendant, Adams apporte des qualités différentes à la formation montréalaise.

«Il est quelque peu différent des quarts sur lesquels nous comptons déjà. Il est plus petit, mais plus rapide. Il apporte une nouvelle dimension. Peut-être qu’on pourra bâtir une partie de notre attaque sur ses qualités à un certain moment», a expliqué Sherman, qui admet ne pas avoir travaillé avec un quart de sa stature — cinq pieds 11, 200 livres — auparavant.

«Je n’ai jamais vraiment eu de quart de moins de six pieds. S’il lance des passes de touché, je l’aimerai beaucoup.»

Voilà une réponse lancée un peu en boutade, mais qui ne ment pas. Les Alouettes n’ont inscrit que 10 points à chacune de leurs deux premières sorties et l’attaque devra produire davantage si l’équipe veut retrouver le chemin de la victoire. Est-ce que l’entraîneur envisage déjà un changement derrière le centre?

«Je pense qu’on doit mieux jouer en tant qu’équipe et que de pointer le doigt vers notre quart-arrière est injuste, a souligné Sherman. Nous devons faire un meilleur travail de protection sur la ligne à l’attaque. On doit aussi mieux les entourer.»

Après des passages à Hamilton et Regina, Adams revient donc à Montréal, où sa carrière a commencé. Adams a complété 42 de ses 75 passes avec les Alouettes pour des gains de 575 verges et quatre touchés. L’ex-quart des Ducks de l’Université de l’Oregon a également ajouté des gains au sol de 120 verges en 36 tentatives et marqué deux touchés.

De ses 33 rencontres dans la LCF, 22 ont été disputées avec les Alouettes.

«On ne m’a rien promis, a-t-il souligné, mais je sais que je peux être compétitif. J’espère avoir ma chance, mais si je ne l’ai pas, alors je ne l’aurai pas.»