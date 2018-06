ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota a fait signer un contrat de deux saisons, à deux volets, à son attaquant Kyle Rau.

L’entente intervenue mercredi prévoit que Rau touchera 700 000$ dans la LNH et 275 000$ s’il évolue dans la Ligue américaine.

En 69 parties dans la Ligue américaine l’an dernier, Rau a marqué 23 buts et ajouté 27 mentions d’aide. Il a aussi participé à trois matchs dans la LNH en saison régulière et à un autre lors des séries éliminatoires.

Âgé de 25 ans, Rau avait été embauché par le Wild l’été dernier après avoir porté les couleurs des Panthers de la Floride.

Il a joué au hockey à l’école secondaire et à l’université dans l’État du Minnesota.

Plus tôt cette semaine, le Wild a présenté des offres qualificatives aux défenseurs Matt Dumba et Nick Seeler et à l’ailier gauche Jason Zucker.

Ils ont également conclu une entente d’un an, à deux volets, avec le défenseur Ryan Murphy.