DÉTROIT — Jed Lowrie a cogné un double productif en quatrième manche pour guider les Athletics d’Oakland vers une victoire de 3-0 contre les Tigers de Detroit mercredi soir.

Les Athletics ont signé une neuvième victoire à leurs 11 dernières rencontres et présentent une fiche supérieure à ,500 pour la première fois de l’année.

Ils ont cependant été incapables de frapper la longue balle, et leur séquence de matchs avec au moins un circuit à l’étranger a été stoppée à 27, un record des Ligues majeures.

Lowrie a de nouveau contribué à l’attaque en faisant marquer le point victorieux dans un troisième match d’affilée. Lors des deux autres gains des Athletics aux dépens des Tigers, il avait poussé au marbre le point décisif chaque fois en neuvième manche.

Josh Phegley et Dustin Fowler ont ajouté des doubles bons pour un point en neuvième manche contre Alex Wilson.

Au monticule, Chris Bassitt (1-3) a accordé deux coups sûrs et cinq buts sur balles tout en retirant cinq frappeurs sur des prises en six manches.

Il avait subi neuf revers de suite depuis sa dernière victoire dans les Ligues majeures en 2015.

Lou Trivino s’est présenté en neuvième manche et il a signé un deuxième sauvetage en trois opportunités.

La défaite est allée au dossier de Mike Fiers (5-5). Il a concédé un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches.

Angels 6 Red Sox 9

J.D. Martinez a claqué son 25e circuit de la saison, un sommet dans les Ligues majeures, et Rafael Devers a rompu l’égalité avec un double pour permettre aux Red Sox de Boston de battre les Angels de Los Angeles 9-6.

Martinez a couronné une deuxième manche de six points pour les Red Sox, qui ont récolté une cinquième victoire en cinq parties. Eduardo Nunez et Sandy Leon ont aussi frappé des circuits lors de cette deuxième manche.

Le score était de 6-6 quand Devers a frappé un double bon pour un point contre le releveur Jose Alvarez (3-3) en septième manche. Il a croisé le marbre à la suite d’un simple de Leon.

Les Red Sox ont signé une cinquième victoire en autant de matchs contre les Angels, qu’ils dominent 45-10 au chapitre des points marqués.

Dans la défaite, une cinquième de suite et une 12e en 16 sorties, Martin Maldonado a cogné un circuit de trois points et Ian Kinsler a ajouté un coup en solo.

Confiné au rôle de frappeur désigné à cause d’une blessure à l’index de la main droite, le joueur étoile Mike Trout n’a frappé qu’un coup sûr en quatre présences.

Matt Barnes (2-2) a lancé une manche sans point et il a été crédité de la victoire. Craig Kimbrel a obtenu les quatre derniers retraits du match pour son 23e sauvetage de la saison.

Padres 2 Rangers 5

Mike Minor n’a permis à aucun coureur de se rendre sur les sentiers pendant les six premières manches et il a aidé les Rangers du Texas à prendre la mesure des Padres de San Diego 5-2.

Minor (6-4) a perdu sa partie parfaite lorsque Eric Hosmer a cogné un simple au champ centre après un retrait en septième manche. Un retrait plus tard, le voltigeur de centre Delino DeShields a préservé la tentative de blanchissage de Minor en volant un coup de circuit à Hunter Renfroe.

Le lanceur gaucher des Rangers a obtenu cinq retraits sur des prises et effectué 85 lancers.

Par ailleurs, l’arrêt-court Elvis Andrus, en cinquième, et le troisième but Adrian Beltre, une manche plus tard, ont réalisé de beaux jeux défensifs pour préserver les chances de match parfait de Minor.

À l’attaque, Shin-Soo Choo a atteint les sentiers dans un 40e match de suite, ce qui égale la plus longue séquence du genre dans les Ligues majeures cette saison. Choo a été atteint par un lancer en première manche et a ajouté deux coups sûrs, portant à 11 sa série de matchs avec au moins un coup sûr.

Les Padres ont marqué deux points en huitième mais ont laissé trois coureurs sur les sentiers.

Keone Kela a été parfait en neuvième pour son 20e sauvetage, le plus haut total par un releveur n’ayant pas été victime d’un sabotage cette saison.

La défaite est allée au dossier de Clayton Richard (7-7), qui a concédé quatre points et dix coups sûrs en sept manches. Il a également atteint trois frappeurs.

Mariners 8 Orioles 7 (11 manches)

Denard Span a cogné un ballon sacrifice en 11e manche et les Mariners de Seattle ont eu raison des Orioles de Baltimore, 8-7.

Span a poussé au marbre Jean Segura. Ce dernier a obtenu un double comme premier frappeur de la manche, contre Mychal Givens (0-5), avant de se rendre au troisième but sur un simple de Kyle Seager, contre Donnie Hart. Span a ensuite soulevé une balle au champ centre.

Ryon Healy a claqué un circuit pour les Mariners, qui méritaient un troisième gain de suite. Seattle a une fiche de 7-0 en manches supplémentaires.

Chasen Bradford (5-0) a lancé en 10e manche. Edwin Diaz a signé un 30e sauvetage – un sommet dans les majeures, ainsi qu’un record d’équipe avant la pause des étoiles.

Chris Davis a frappé un circuit de trois points pour les Orioles, qui ont perdu quatre matches d’affilée. Davis ne frappe que pour ,152, par contre.

Baltimore compte une seule victoire lors des 15 derniers matches au Camden Yards.

Twins 1 White Sox 6

Jose Abreu et Avisail Garcia ont frappé la longue balle et James Shields a limité les frappeurs des Twins du Minnesota à quatre coups sûrs en sept manches dans un gain de 6-1 des White Sox de Chicago.

Shields (3-9) a retiré cinq frappeurs rivaux au bâton et n’a concédé que deux passes gratuites. Il s’agissait de son premier départ de la saison sans accorder de points.

Tim Anderson et Charlie Tilson ont frappé deux coups sûrs chacun et fait produire un point pour les White Sox, qui ont gagné leurs trois dernières rencontres et quatre de leurs cinq dernières sorties.

Les White Sox ont pris les devants 3-0 en quatrième. Abreu et Garcia ont amorcé la manche avec des simples. Un retrait plus tard, Leury Garcia a poussé Abreu au marbre grâce à un double. Anderson a enchaîné avec un simple et Omar Narvaez a produit un autre point à l’aide d’un roulant.

Le circuit en solo d’Abreu contre le partant Kyle Gibson (2-6) a porté le score 4-0. Celui de Garcia est venu en huitième et a donné aux White Sox une avance de 6-0.

Dans le revers, Ehire Adrianza a frappé quatre coups sûrs et fait marquer l’unique point des Twins, en neuvième manche.