ARLINGTON, Va. — Les Capitals de Washington ont offert une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 1 million $US à l’ex-joueur du Tricolore Devante Smith-Pelly.

Le directeur général des Caps Brian MacLellan a annoncé l’entente jeudi, moins de 72 heures après avoir décidé de ne pas lui présenter d’offre qualificative à celui qui pouvait devenir joueur autonome avec compensation. Les Capitals avaient alors déclaré qu’ils négociaient toujours avec le clan Smith-Pelly, qui a inscrit sept buts en séries éliminatoires pour les champions de la Coupe Stanley.

Smith-Pelly, qui empochait le salaire minimum de 650 000 $ la saison dernière après que son contrat eut été racheté par les Devils du New Jersey, recevra donc une substantielle hausse salariale. Le hockeyeur âgé de 26 ans, qui avait été qualifié de «projet» par MacLellan lors de son acquisition, a marqué sept buts et récolté neuf mentions d’assistance en 75 parties la saison dernière avec les Caps, en plus d’avoir inscrit deux buts victorieux en séries éliminatoires.

Smith-Pelly a joué pour le Tricolore entre 2014 et 2016, avant d’être échangé aux Devils le 29 février 2016 en retour de l’attaquant Stefan Matteau.