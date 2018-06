SAMARA, Russie — Yerry Mina a fait vibrer les cordages d’une tête précise à la 74e minute et la Colombie a pris la mesure du Sénégal 1-0, jeudi, pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer en Russie.

Le Sénégal est devenu le premier pays de l’histoire à être éliminé en vertu d’un nouveau bris d’égalité — le nombre de cartons jaunes.

La Pologne a défait le Japon 1-0 dans l’autre match du groupe. Le Japon et le Sénégal étaient à égalité à tous les chapitres, sauf les points ‘fair-play’, établis en fonction du nombre de cartons jaunes et rouges. Le Japon a écopé quatre cartons jaunes, contre six pour le Sénégal.

La Colombie, qui avait participé aux quarts de finale il y a quatre ans au Brésil, a terminé au sommet de son groupe et elle est devenue le quatrième pays sud-américain à se qualifier pour le prochain tour. L’élimination du Sénégal signifie qu’il n’y a plus aucun pays africain dans ce tournoi.

La Colombie et le Japon affronteront maintenant des adversaires du groupe G — c’est-à-dire l’Angleterre ou la Belgique, qui s’affronteront en fin de journée jeudi.