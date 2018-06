VOLGOGRAD, Russie — Le Japon s’est incliné 1-0 devant la Pologne à son dernier match du groupe H en Coupe du monde, mais son nombre moins élevé de cartons jaunes lui a permis de se hisser jusqu’aux huitièmes de finale à la place du Sénégal.

Le Sénégal s’est aussi incliné 1-0 devant la Colombie, qui termine ainsi première du groupe avec six points. Le Japon et le Sénégal ont tous deux quatre points, le même différentiel de buts et le même nombre de buts marqués. Instauré pour cette édition du tournoi, le bris d’égalité de fair-play a fait la différence:

Le Japon a obtenu quatre cartons jaunes en trois matchs, contre six pour le Sénégal.

La Pologne, déjà éliminée avant le début de ce duel, l’a emporté grâce au but du défenseur Jan Bednarek à la 59e. Il a battu son couvreur au deuxième poteau avant de rediriger au vol un coup franc enroulé de Rafal Kurzawa.

Le Japon a atteint la phase éliminatoire dans trois des cinq dernières Coupes du monde.