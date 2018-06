BROSSARD, Qc — Les 41 joueurs invités au camp de perfectionnement du Canadien de Montréal cette semaine n’auront pas à tenter de comprendre les subtilités du système de jeu de Claude Julien. D’abord et avant tout, on veut leur enseigner la culture de l’organisation montréalaise et l’attitude à adopter pour connaître du succès.

Ces deux thèmes seront au coeur des quatre journées du camp ont tour à tour indiqué Rob Ramage et Francis Bouillon, respectivement directeur et entraîneur au développement des joueurs.

Le mot attitude revient constamment dans le vocabulaire des dirigeants du Canadien depuis le bilan de fin de saison du président Geoff Molson et du directeur général Marc Bergevin en avril.

La phrase «Attitude is Everything» était d’ailleurs affichée clairement au dos des chandails que portaient les joueurs pendant les tests physiques et les examens médicaux, jeudi midi, au Complexe sportif Bell de Brossard.

Quant au volet «culturel», Kirk Muller s’en est chargé mercredi soir en livrant un discours d’ouverture, accompagné d’une vidéo, relatant les faits d’armes du Tricolore au fil des ans.

Muller a été un élément-clé de la dernière conquête de la coupe Stanley du Canadien il y a de cela 25 printemps. Ramage portait également l’uniforme du Tricolore, bien qu’il a joué un rôle nettement plus effacé.

Les activités sur glace s’amorceront vendredi avec une séance d’entraînement en matinée, suivie d’un match intraéquipe en fin d’après-midi. L’horaire sera le même samedi et le camp se terminera dimanche matin avec un autre duel intraéquipe.