MIAMI — Zack Greinke a lancé sept bonnes manches en plus d’être efficace au bâton pour mener les Diamondbacks de l’Arizona à une victoire de 4-0 contre les Marlins de Miami.

Greinke a frappé deux simples, produit un point, volé un but et marqué une fois. Une performance impressionnante, mais pas surprenante: il mène les lanceurs des D’backs avec quatre points produits et autant de points marqués. Cette récolte lui a permis de hausser sa moyenne à ,300. Il ne s’est toujours pas fait retirer en sept tentatives de vol en carrière.

Au monticule, Greinke (8-5) a signé une cinquième victoire en six départs. Il a permis sept simples sans accorder de but sur balles, en plus de bénéficier de plusieurs bons jeux en défense.

Paul Goldschmidt a poursuivi sa bonne séquence avec trois coups sûrs, tandis que Nick Ahmed en a frappé deux. Les deux baseballeurs ont produit et marqué un point.

Trevor Richards (2-5) a permis trois points en quatre manches pour subir la défaite.

Dans la défaite, la recrue des Marlins Brian Anderson a été blanchie en quatre présences au marbre, mettant fin à sa série de 24 matchs avec au moins une présence sur les sentiers.