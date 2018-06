LOS ANGELES — Le coude du Japonais Shohei Ohtani est suffisamment remis pour qu’il se remette à frapper.

Le directeur général des Angels de Los Angeles, Billy Eppler, en a fait l’annonce, jeudi. Il a indiqué que son joueur vedette a subi un test d’imagerie par résonance magnétique qui a démontré une amélioration de son ligament, lui permettant de reprendre les exercices au bâton.

Le nom d’Ohtani a été inscrit sur la liste des blessés le 8 juin en raison d’une élongation ligamentaire. Il sera de nouveau évalué par les médecins de l’équipe dans trois semaines.

Quand on lui a demandé si Ohtani allait avoir besoin d’une reconstruction ligamentaire du coude qui lui ferait rater le reste de la campagne et tout le calendrier 2019, Eppler a répondu qu’aucun médecin ne lui avait indiqué que le Nippon avait besoin d’être opéré.

Si Ohtani répond bien aux entraînements au bâton jeudi et vendredi, il pourrait affronter des lanceurs dès ce week-end.

Il n’a toutefois pas reçu le feu vert pour lancer des balles.

Ohtani a remporté quatre de ses cinq décisions avant d’être blessé, en plus d’afficher une moyenne au bâton de ,289 avec six circuits et 20 points produits.