POTOMAC, Md. — Tiger Woods a utilisé un nouveau fer droit sans obtenir les résultats escomptés, jeudi, au Quicken Loans National.

Woods aurait pu faire oublier un double boguey puisqu’il a obtenu cinq occasions consécutives d’oiselet sur des roulés de huit pieds ou moins. Cependant, il en a calé seulement deux et s’est contenté d’une ronde de 70, la normale au TPC Potomac, à Avenel Farm.

Andrew Landry et J.J. Spaun ont dicté la cadence sur un parcours difficile, mais ramolli par la pluie, avec des scores de 63 pour s’installer à moins-7. Spaun jouait dans le groupe suivant celui de Woods, mais peu de spectateurs ont remarqué qu’il a évité les bogueys et connu une séquence de cinq oiselets en sept trous.

Landry, qui a mis la main sur un premier titre de la PGA en carrière en avril à l’Omnium du Texas, avait aussi un nouveau fer droit dans son sac. Les projecteurs étaient toutefois tournés vers Woods, qui espérait que son nouvel outil de travail allait l’aider à sortir de sa torpeur. Ce ne fut pas le cas.

Ben Silverman, de Thornhill, Ont., Corey Conners, de Listowel, Ont., et Adam Hadwin, d’Abbotsford, C.-B., ont joué des rondes de 69 et font partie d’un groupe à égalité au 33e rang. David Hearn, de Brantford, Ont., a remis une carte de 71 pour aboutir à égalité au 68e échelon, tandis que Nick Taylor, d’Abbotsford, a bouclé sa ronde en 72 coups et se retrouve à égalité au 89e rang.