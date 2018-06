TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Steve Pearce et une somme d’argent aux Red Sox de Boston, jeudi, en retour de l’espoir Santiago Espinal.

Âgé de 35 ans, Pearce affiche une moyenne de ,291 avec quatre circuits et 16 points produits en 26 matchs avec les Blue Jays cette saison, sa deuxième avec l’équipe. En 2017, il avait participé à 92 rencontres et maintenu une moyenne de ,252 avec 13 circuits et 37 points produits.

Il écoulait la deuxième année d’un contrat de deux saisons d’une valeur totale de 12,5 millions $ US.

Espinal est un arrêt-court âgé de 23 ans qui évoluait au niveau A dans les filiales des Red Sox.