LONDRES — Le tirage au sort du tournoi de Wimbledon a été plutôt favorable à Serena Williams, qui évite des confrontations contre des adversaires de premier plan dès le départ. Mais elle pourrait retrouver l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série, dès la troisième ronde.

Williams effectue un retour à ce prestigieux tournoi sur gazon pour la première fois depuis 2016 après l’avoir manqué l’année dernière alors qu’elle était enceinte. Elle a donné naissance à sa fille en septembre.

Elle ne figure pas parmi le top-150 mondial, mais le All England Club a décidé de la classer 25e tête de série sur la base de ses succès antérieurs, qui comprend sept de ses 23 titres du Grand Chelem à Wimbledon. L’adversaire de Williams au premier tour, lundi, sera la Néerlandaise Arantxa Rus, 107e mondiale, qui compte un seul titre en carrière.

Williams dispute son premier tournoi depuis son forfait aux Internationaux de France avant son match contre Maria Sharapova, quintuple championne en Grand Chelem, au début du mois de juin, où elle avait évoqué une blessure musculaire à la poitrine. L’Américaine revenait alors à la compétition après une absence de 16 mois.

Rus a été une seule fois aussi loin que le troisième tour à Wimbledon, en 2012. C’est la dernière fois qu’elle a gagné un match au All England Club. Elle a été éliminée au premier tour du tournoi de qualifications il y a un an, tout comme les deux rivales que Williams pourraient affronter au deuxième tour, la Bulgare Viktoriya Tomova, 136e rang, et la Tchèque Tereza Smitkova, qui a bénéficié d’un laissez-passer.

Svitolina a accédé à la quatrième ronde du tournoi anglais une seule fois.

La potentielle adversaire de Williams en quatrième ronde, Madison Keys, a déjà disputé les quarts de finale une fois, tandis que Caroline Wozniacki, championne en titre des Internationaux d’Australie, n’a jamais franchi le quatrième tour.

Dans la première moitié du tableau féminin, on pourrait retrouver en quarts de finale la Roumaine Simona Halep, championne à Roland-Garros, face à Petra Kvitova, double championne à Wimbledon, et la championne en titre Garbine Muguruza contre Caroline Garcia, no 6.

Dans l’autre moitié du tableau, Wozniacki, no 2, pourrait retrouver Svitolina, tandis que Sloane Stephens, gagnante des Internationaux des États-Unis en 2017, pourrait avoir pour adversaire Karolina Pliskova, no 7.

Federer à la défense de son titre

Chez les hommes, les rencontres quarts de finale dans la première moitié du tableau pourraient opposer Roger Federer, octuple champion, à Kevin Anderson, finaliste en 2017, et Marin Cilic, vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2014, à Grigor Dimitrov, no 6.

Dans l’autre moitié du tableau, on pourrait avoir droit à des confrontations Rafael Nadal, double champion à Wimbledon, contre Juan Martin del Potro, et Alexander Zverev, no 4, contre Dominic Thiem, no 7.

Le double champion Andy Murray affrontera Benoit Paire, 48e joueur mondial, au premier tour. Les deux joueurs se sont affrontés à Londres en 2017 et Murray en était sorti vainqueur.

C’était la dernière victoire de Murray avant une absence des courts pendant près d’un an en raison d’une blessure à la hanche, qui a nécessité une opération en janvier.

Il est revenu à la compétition la semaine dernière et il est désormais classé au 153e rang et ne figure pas parmi les têtes de série à Wimbledon, tournoi qu’il a pourtant gagné en 2013 et 2016.

Federer, no 1, fera face au Serbe Dusan Lajovic à son premier match, lundi. Leur unique face à face a eu lieu au deuxième tour à Wimbledon l’an dernier, lorsque le Suisse l’a emporté en deux sets en route vers la conquête du titre.

Nadal, no 2, qui compte 17 titres du Grand Chelem à son palmarès, a rendez-vous avec l’Israélien Dudi Sela, mardi. L’Espagnol a gagné ses deux précédents matchs contre lui.

Certaines rencontres de première ronde chez les hommes ne seront pas dépourvues d’intérêt, notamment celles entre Dimitrov et Stanislas Wawrinka, qui revient d’une opération au genou; Novak Djokovic, champion de 12 tournois majeurs, contre l’Américain Tennys Sandgren; et Richard Gasquet, no 23, contre son compatriote français Gaël Monfils.