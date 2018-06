MONTRÉAL — Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a été invité pour une troisième saison d’affilée au match des étoiles de la MLS.

La ligue a dévoilé, vendredi, la liste complète de sa formation qui affrontera la Juventus de Turin le 1er août, à Atlanta.

Piatti domine l’Impact avec huit buts et six aides en 15 matchs cette saison. Il a notamment réussi un premier tour du chapeau en carrière avec le Bleu-blanc-noir le 21 avril, dans un revers de 5-3 contre le Los Angeles FC.

L’Argentin a ajouté quatre points à son dossier deux semaines plus tard, avec une récolte d’un but et trois aides dans une victoire de 4-2 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

«C’est très bien d’avoir l’occasion de prendre part à ce match et de me retrouver avec les meilleurs joueurs de la ligue, a réagi Piatti. Je veux remercier mes coéquipiers parce que nous formons une équipe et, sans eux, je ne pourrais y être.»

Âgé de 33 ans, Piatti évolue avec l’Impact depuis juillet 2014. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe en MLS avec 55 buts en 107 matchs de saison régulière. Il a ajouté cinq buts en huit matchs éliminatoires.

L’ex-défenseur de l’Impact Laurent Ciman, désormais avec le Los Angeles FC, sera également de la formation.

L’entraîneur-chef Gerardo Martino de l’Atlanta United a également sélectionné les vedettes internationales Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) et David Villa (New York City FC) en vue de ce match.

L’attaquant Sebastian Giovinco du Toronto FC et le défenseur Alphonso Davies des Whitecaps de Vancouver figurent aussi parmi les appelés.