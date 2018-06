EASTBOURNE, Royaume-Uni — La Danoise Caroline Wozniacki a atteint la finale du tournoi d’Eastbourne pour la troisième fois de sa carrière.

Première tête de série, Wozniacki s’est qualifiée pour le match ultime à la suite de sa victoire en trois manches, 2-6, 7-6 (4), 6-3 face à l’Allemande Angelique Kerber.

Wozniacki a eu besoin de 2h17 minutes pour éliminer Kerber et a même dû sauver une balle de match à 5-6 au deuxième set.

Championne à Eastbourne en 2009 et finaliste il y a un an, Wozniacki affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka. Cette dernière a eu le meilleur face à la Polonaise Agnieszka Radwanska 6-3, 1-6, 6-3 dans la première demi-finale au programme de la journée.

Sabalenka, qui participera à une troisième finale en carrière, a mis fin au premier set à l’aide d’un as et a brisé le service de Radwanska dès le jeu initial de la deuxième manche. Toutefois, elle a commencé à multiplier les erreurs directes et perdu les six jeux qui ont suivi au deuxième set.

Lors du set décisif, Radwanska détenait un bris d’avance et menait 3-2, 40-0 lorsque Sabalenka a relevé le niveau de son jeu et gagné les quatre derniers jeux de la manche.

Sabalenka connaît une excellente semaine avec des victoires contre trois joueuses du top-20, dont la Tchèque Karolina Pliskova, championne en titre et classée septième, jeudi.