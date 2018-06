MOSCOU — L’entraîneur ayant connu le plus de succès avec l’équipe de Russie dans l’histoire récente se montre étonné, à l’instar de plusieurs autres, de voir l’équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

L’équipe hôte, qui surpasse les attentes, a rendez-vous dimanche au stade Luzhniki avec les champions de la Coupe du monde 2010, qui sont l’objet de vives critiques en Espagne.

Le légendaire sélectionneur hollandais Guus Hiddink a guidé la Russie jusqu’aux demi-finales du Championnat d’Europe il y a 10 ans mais leur parcours a été interrompu par une équipe espagnole au début d’une ère victorieuse.

Hiddink a livré un discours d’encouragement à l’équipe russe qui a été traduit librement et avec une touche d’humour par l’actuel entraîneur de l’équipe Stanislas Cherchesov.

«Vous faites très bien jusqu’à présent, c’est inattendu pour moi, un peu imprévisible pour être honnête», a déclaré Hiddink au groupe, qui inclut des joueurs avec lesquels il a travaillé il y a une dizaine d’années.

La Russie a entrepris la Coupe du monde en tant qu’équipe la moins bien classée, mais elle a gagné en confiance après sa victoire décisive de 5-0 contre l’Arabie Saoudite en disposant de l’Égypte 3-1. Une défaite de 3-0 contre l’Uruguay a eu l’effet de ramener tout le monde sur terre, et le créatif milieu de terrain Alan Dzagoev manque toujours à l’appel à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers survenue au début du premier match.

L’Espagne a pris son erre d’aller après la crise connue avant le tournoi, lorsque Julen Lopetegui a été limogé parce qu’il a accepté le poste vacant au Real Madrid sans en informer la fédération nationale. Un match d’ouverture excitant de 3-3 contre le Portugal a été suivi d’une victoire serrée de 1-0 contre l’Iran. Et il a fallu l’intervention de l’arbitre assistant vidéo (VAR) pour valider le but égalisateur lors du verdict nul de 2-2 contre le Maroc.

Mais en se qualifiant pour les huitièmes de finale, le meneur invaincu du groupe B de l’entraîneur intérimaire Fernando Hierro n’a pas obtenu un appui inconditionnel à domicile.

«Je pense que nous avons eu plus que notre part de critiques, a reconnu le défenseur Dani Carvajal. Nous sommes tellement remis en question dans notre propre pays. Mais nous essayons de passer par-dessus, nous tentons de nous regrouper en tant qu’équipe, parce que c’est ce qu’il nous reste.»

L’Espagne a déjà concédé cinq buts, c’est trois de plus que lors de son parcours victorieux en 2010, et certains sont attribuables à des erreurs individuelles des vétérans Andres Iniesta et Sergio Ramos, et du gardien David De Gea.

«Les buts que nous avons concédés sont dus à nos propres erreurs, et non à la bonne performance de l’adversaire, a ajouté Carvajal. Nous n’avons pas été battus depuis deux ans, nous sommes premiers du groupe, peu d’équipes nationales peuvent en dire autant.»

Le vainqueur dimanche se rendra à Sotchi pour un quart de finale contre la Croatie ou le Danemark.