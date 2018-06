WASHINGTON — Les Capitals de Washington ont confié le poste d’entraîneur-chef à Todd Reirden, offrant ainsi aux champions de la coupe Stanley une certaine continuité après le départ de Barry Trotz.

Reirden a fait partie du personnel d’instructeurs de Trotz au cours des quatre dernières années, dont les deux dernières en tant qu’entraîneur associé. Il était le seul candidat sur les rangs après la démission de Trotz, le 18 juin. Ce dernier s’est joint aux Islanders de New York trois jours plus tard.

Il était considéré comme l’entraîneur en attente des Capitals pendant toute la dernière saison, puisque Trotz avait entrepris la dernière année de son contrat.

«Nous pensons que le temps est venu pour que Todd dirige notre club de hockey, a déclaré le directeur général Brian MacLellan. En se basant sur son expérience d’entraîneur, ses capacités de communication, son approche du jeu et le respect qu’il commande dans notre vestiaire, nous pensons qu’il a mérité cette promotion.»

L’ancien défenseur de 47 ans a dirigé les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton de la Ligue américaine de hockey pendant une partie de deux saisons avant d’accéder à la LNH comme adjoint à Pittsburgh pendant quatre ans. Reirden a été finaliste pour le poste d’entraîneur des Flames de Calgary il y a deux ans, mais lorsqu’on lui a préféré Glen Gulutzan depuis congédié, il a obtenu une augmentation et le titre d’entraîneur associé avec les Capitals.

Reirden a travaillé plus specifiquement avec les défenseurs à Washington et il a contribué au développement de John Carlson, Matt Niskanen et Dmitry Orlov, aidant les Capitals à remporter leur première coupe Stanley de l’histoire de la concession.