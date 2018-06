SOTCHI, Russie — L’équipe brésilienne fait des pieds et des mains pour défendre sa préparation à la Coupe du monde et montrer que les blessures à ses joueurs ne peuvent pas être imputées à un entraînement trop intensif.

Des interrogations ont surgi lorsque Renato Augusto, Danilo, Douglas Costa et Marcelo ont tous été blessés avant et pendant la Coupe du monde.

Augusto a été le premier à remettre en question les préparatifs de l’équipe après avoir déclaré que le programme d’entraînement avec l’équipe nationale avait provoqué une inflammation de son genou gauche. Le milieu de terrain a laissé entendre qu’il n’était pas habitué à ce type d’entraînement avec son équipe en Chine.

Après la blessure de Costa au muscle de la cuisse droite lors du match contre le Costa Rica, c’est la femme du joueur qui a suscité encore plus de doutes sur les préparatifs de l’équipe, confiant au journal brésilien Extra que son entraînement avec le Brésil était trop intense et qu’il était habitué à des séances d’entraînement plus légères avec le club italien de la Juventus.

Et quand Marcelo a dû être remplacé après seulement 10 minutes lors du match contre la Serbie, les médecins ont immédiatement été interrogés sur la charge d’entraînement de l’équipe. Mais le médecin de l’équipe Rodrigo Lasmar a déclaré que la blessure de Marcelo était due au type de matelas utilisé à l’hôtel de l’équipe, et non en raison d’un entraînement trop rigoureux.

Le préparateur physique de l’équipe, Fabio Mahseredjian, a admis que la charge d’entraînement devait être adaptée dans des cas comme celui d’Augusto, mais il a défendu le régime d’entraînement de l’équipe pendant la Coupe du monde.

«Les blessures se produisent, c’est inévitable, et pour les raisons les plus variées, a-t-il déclaré jeudi, au lendemain de la qualification des Brésiliens à la suite de leur victoire contre la Serbie. Tout est sous contrôle.»

Bien qu’aucune des blessures n’était sérieuse selon les médecins, on ignorait pour l’instant quel joueur serait disponible pour le match de lundi contre le Mexique à Samara.

Costa et Marcelo se sont entraînés séparément de leurs coéquipiers vendredi, tandis que Danilo était de retour avec le reste de l’équipe lors de la séance d’entraînement à Sotchi. Costa était présent sur le terrain mais Marcelo effectuait surtout des exercices de rééducation.

La fédération brésilienne de football a révélé que la condition de Marcelo (dos) s’était améliorée mais qu’elle ignore encore quand il sera totalement rétabli.

«Dieu merci, ce n’était pas grave, a déclaré Marcelo sur Instagram. Je serai de retour au jeu bientôt.»

Costa et Danilo, qui soignait une blessure à la hanche, n’avaient pas fait le voyage avec le reste de l’équipe pour le match contre la Serbie à Moscou. Les médecins avaient déclaré que le problème de Costa prendrait probablement plus de temps à guérir.

Neymar a subi une blessure à la cheville après le premier match contre la Suisse, mais il était de retour au jeu contre le Costa Rica et contre la Serbie.

Les médecins ont également dû prendre soin de l’entraîneur Tite, qui s’est étiré un muscle en célébrant l’un des buts de l’équipe contre le Costa Rica.