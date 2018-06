POTOMAC, Md. — Beau Hossler a inscrit des oiselets sur quatre de ses cinq derniers trous lors d’une ronde de 66 (moins-4), vendredi, et il partage la tête au Quicken Loans National avec Ryan Armour et Brian Gay, après deux rondes.

Armour (65) et Gay (64) ont tous les deux conclu leur ronde au neuvième trou, une normale-3, en inscrivant des oiselets pour rejoindre Hossler en tête.

Pas très loin derrière, on retrouve Tiger Woods, qui a réussi sept oiselets, mais seulement deux grâce à des roulés de 15 pieds ou moins. Woods a terminé sa ronde en force avec deux normales difficiles et il a remis une carte de 65, égalant son meilleur pointage de l’année. Il a grimpé à quatre coups du groupe de tête.

Hossler, une recrue de 23 ans, se retrouve au moins à égalité en tête après 36 trous pour une troisième fois cette saison, mais il est toujours en quête d’une première victoire sur le circuit de la PGA.

Derrière Hossler, Armour et Gay à moins-9, on retrouve Francesco Molinari (65) et Billy Horschel (68) à moins-8.

Corey Conners, de Listowel, Ont., a inscrit un score de 70 et pointe à égalité au 45e rang à moins-1, un coup devant David Hearn (69), de Brantford, Ont., à égalité au 57e rang. Suit ensuite Adam Hadwin (72), d’Abbotsford, C.-B., à égalité au 66e à plus-1.

Ben Silverman (73), de Thornhill, Ont., et Nick Taylor (75), d’Abbotsford, n’ont pas respecté le seuil de qualification pour les rondes du week-end.