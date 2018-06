CHICAGO — Addison Russell a changé le cours du match avec un grand chelem et les Cubs de Chicago ont prévalu 10-6 contre les Twins du Minnesota, vendredi.

Le score était 5-2 Twins quand Russell a cogné son cinquième circuit de la saison face à Jose Berrios (8-6), en cinquième. Sur les sentiers se trouvaient Jason Heyward, Ben Zobrist et Anthony Rizzo, en vertu de deux simples et d’un frappeur atteint (Zobrist).

Heyward, Zobrist et Kyle Schwarber ont aussi frappé des circuits pour les Cubs, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matches.

En quatre manches et un tiers, Berrios a permis six points, six coups sûrs et quatre buts sur balles. Il avait une fiche de 3-0 à ses cinq derniers départs.

Joe Mauer a connu un match du tonnerre pour les visiteurs. Il a obtenu trois coups sûrs, dont un circuit de trois points et un double de deux points.

Mike Montgomery (3-2) a donné cinq points en autant de manches, mais l’attaque est venue le secourir.