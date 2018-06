ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont marqué tous leurs points en quatrième et leur victoire de 3-2 a stoppé à trois matches la série de gains des Astros de Houston, vendredi.

Adeiny Hechavarria a cogné un ballon sacrifice, puis deux coureurs ont marqué sur une erreur de Marwin Gonzalez, l’arrêt-court. Son relais bas a échappé à A.J. Reed, au premier coussin.

Alex Bregman a frappé un circuit de deux points en sixième, mais les Rays ont gardé le cap pour mériter un sixième gain à leurs sept derniers matches.

Bregman a obtenu quatre circuits depuis cinq matches, produisant huit points.

Wilner Font (2-1) a espacé un point, un coup sûr et deux buts sur balles en cinq manches. Il a retiré trois frappeurs au bâton.

Jose Alavarado s’est chargé du dernier retrait, inscrivant un deuxième sauvetage.

Gerrit Cole (9-2) a donné trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il n’avait pas perdu depuis le 23 avril, montrant depuis ce temps une fiche de 7-0, en 11 départs.

Red Sox 1 Yankees 8

CC Sabathia a neutralisé les frappeurs adverses, Greg Bird, Aaron Judge et Miguel Andujar ont frappé des circuits et les Yankees de New York détiennent à nouveau le meilleur dossier des Ligues majeures à la suite d’une victoire de 8-1 face aux Red Sox de Boston.

Sabathia (5-3) a freiné la série de victoires des Red Sox à quatre. À moins d’un mois de son 38e anniversaire de naissance, il a accordé un point et six coups sûrs en sept manches.

Steve Pearce, acquis la veille des Blue Jays de Toronto, a frappé un double et un simple à sa première sortie dans l’uniforme des Red Sox. Malgré tout, Sabathia a porté son dossier à 6-0 à ses sept derniers départs contre les Red Sox.

Eduardo Rodriguez (9-3) a accordé cinq points tôt dans le match et les Red Sox ont chuté à 3-4 face aux Yankees cette saison. Les deux équipes s’affronteront 12 autres fois d’ici la fin de la campagne.

Angels 7 Orioles 1

Mike Trout a célébré son retour au champ centre avec un circuit en solo et un attrapé spectaculaire et les Angels de Los Angeles ont mis fin à une série de six revers en battant les Orioles de Baltimore 7-1.

Martin Maldonado a aussi frappé un circuit pour les Angels, tandis que Felix Pena (1-0) a accordé seulement cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

De retour au champ extérieur après une séquence décevante de neuf jours en tant que frappeur de choix, Trout a claqué son 24e circuit de la saison en première manche face à David Hess (2-5). Il a atteint les sentiers à trois reprises et a aussi privé Danny Valencia d’un double potentiel en quatrième manche en courant longtemps avant de saisir la balle dans l’allée.

Forcé à se contenter du rôle de frappeur de choix en raison d’une entorse à l’index de la main droite, Trout a connu une séquence de 6-en-28 (,214) avec 11 retraits sur des prises et aucun circuit.

Les Orioles détiennent le pire dossier des Ligues majeures (23-58) et sont sur une cadence qui les mènerait à une campagne de 116 défaites. Ils ont perdu 16 de leurs 17 derniers matchs à domicile et présentent un dossier de 0-14 face aux équipes de la section Ouest de l’Américaine.