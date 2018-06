SPIELBERG, Autriche — L’Allemand Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais, samedi, en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche.

Le pilote de l’écurie Ferrari, quadruple champion du classement des pilotes de F1, a inscrit un record de piste en complétant un tour en 1 minute 4,070 secondes.

Il a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) par 0,029. Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le troisième temps, à 0,134 de Vettel.

Kimi Raikkonen, coéquipier de Vettel, s’est classé quatrième, loin devant les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Verstappen a mis fin à sa séance d’essais avec huit minutes à écouler. Son moteur s’est soudainement éteint, ne laissant que deux heures aux mécaniciens pour préparer la voiture en vue de la séance de qualifications.

Hamilton et Bottas avaient terminé premier et deuxième des deux séances d’essais tenues vendredi, alors que Mercedes avait apporté d’importantes modifications à l’aérodynamisme de ses voitures.

Les Williams du Montréalais Lance Stroll et du Russe Sergey Sirotkin ont pris les 19e et 20e positions avec des chronos respectifs de 1:06,029 et 1:06,318.

Plus tard samedi, Hamilton tentait de mettre la main sur une 50e pole position avec Mercedes et une 76e en carrière. Seul Michael Schumacher compte plus de pole positions avec la même écurie, soit 58 avec Ferrari.