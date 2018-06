RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont accordé un contrat d’entrée de trois saisons, à deux volets, à l’attaquant Andrei Svechnikov, leur premier choix lors de la séance de sélection du week-end dernier à Dallas.

Dans un communiqué, les Hurricanes ont précisé que l’attaquant russe touchera 832 500$ s’il se taille une place avec l’équipe, ou 70 000$ s’il évolue dans la Ligue américaine. Il recevra également un boni de signature de 277 500$.

Âgé de 18 ans, Svechnikov a été sélectionné au deuxième rang vendredi soir dernier à Dallas, immédiatement après le défenseur suédois Rasmus Dahlin par les Sabres de Buffalo.

La centrale de recrutement de la LNH l’avait classé au premier rang parmi les patineurs nord-américains après qu’il eut récolté 40 buts et 32 mentions d’aide avec les Colts de Barrie, de la Ligue junior de l’Ontario, en 2017-2018.

Il a terminé la saison régulière avec une séquence de 23 matchs avec au moins un point, amassant 24 buts et 46 points durant cette période. Svechnikov a connu 24 matchs avec au moins deux points et n’a été blanchi que lors de six parties en saison régulière.

Pendant les séries éliminatoires, il a ajouté cinq buts et six mentions d’aide en huit rencontres.

L’attaquant de six pieds, trois pouces et 184 livres a été nommé recrue de l’année dans la Ligue de l’Ontario et meilleur espoir dans la Ligue canadienne de hockey en 2017-2018. Il a reçu le titre de recrue par excellence du mois en quatre occasions.

«Il s’agit d’un moment emballant pour notre organisation, a déclaré le président et directeur général Don Waddell, dans un communiqué.

«Andrei est le type de joueur de talent autour duquel vous pouvez bâtir votre équipe. Il a un avenir prometteur avec les Hurricanes de la Caroline.»