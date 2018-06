TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du releveur droitier Ryan Tepera sur la liste des blessés de dix jours, samedi, en raison d’une inflammation au coude droit.

La décision, annoncée avant le match contre les Tigers de Detroit, est rétroactive à jeudi.

Tepera dit avoir ressenti une première douleur lors de la série de quatre matchs des Blue Jays contre les Angels de Los Angeles la semaine dernière, en Californie.

Il a lancé deux fois pendant cette série et a pris part à un autre match à Houston, ensuite.

Tepera, employé principalement en fin de match, présente une fiche de 5-3 et une moyenne de points mérités de 2,97 en 39 manches et un tiers. Il a inscrit six sauvetages.

Les Blue Jays ont rappelé le releveur Jake Petricka de leur club-école de Buffalo au niveau AAA pour le remplacer au sein de la formation.