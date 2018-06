POTOMAC, Md. — Abraham Ancer et Francesco Molinari ont tous les deux réussi à gérer la chaleur suffocante pour s’emparer de la tête du classement, samedi, au Quicken Loans National.

Ancer a égalé la meilleure performance du tournoi en inscrivant un 62 (moins-8) à sa carte sur les verts du TPC Potomac, permettant au Mexicain de 27 ans de se placer en bonne position en vue de la ronde finale. Il est en quête de sa première victoire sur le circuit de la PGA. Molinari a réussi des oiselets sur les deux derniers trous pour terminer avec un pointage de 65, rejoignant Ancer à moins-13.

Pour sa part, Tiger Woods semblait être en bonne position pour rejoindre les premiers au classement, réussissant quatre oiselets et un bon neuf d’aller. Les neuf derniers trous ont cependant été plus difficiles pour la vedette américaine, terminant sa ronde à 68, à égalité au 10e rang, à six coups de la tête.

Adam Hadwin d’Abbotsford, C.-B., a disputé une ronde de 68 afin de faire un bond de 17 rangs au classement. Il se classe au 49e rang en compagnie de son compatriote Corey Conners (70), de Listowel, Ontario. David Hearn (72), de Brantford, Ont., pointe pour sa part au 65e échelon.