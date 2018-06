ST. PETERSBURG, Fla. — Wilson Ramos a produit quatre points dans les deux premières manches contre Justin Verlander et les Rays de Tampa Bay ont défait les Astros de Houston 5-2, samedi.

Matt Duffy a conclu la rencontre avec trois coups sûrs, dont deux dans les deux premières manches, pour aider les Rays à gagner pour une septième fois au cours de leurs huit dernières sorties. Ils sont à égalité avec la barre de ,500 (41-41) pour une première fois depuis le 1er juin.

Ramos a ouvert le pointage pour les Rays grâce à un double de deux points en première manche. Il a porté la marque à 5-0 en frappant un simple de deux points en deuxième.

Alex Bregman a permis aux Astros de croire en une remontée lorsqu’il a claqué une longue balle de deux points contre Vidal Nuno, en sixième manche. Il s’agissait de son 16e coup de quatre buts de la saison et son cinquième à ses six dernières sorties.

Verlander (9-4) a accordé cinq points, un sommet pour lui cette saison, et neuf coups sûrs en cinq manches de travail. Il a amorcé la partie avec une moyenne de points mérités de 1,82, mais elle pointe à 4,34 en six départs au mois de juin.

Nuno (2-0) a enregistré la victoire après avoir lancé en relève pendant quatre manches et deux tiers. Il a alloué deux points et quatre coups sûrs. Sergio Romo a obtenu un septième sauvetage en raison de son travail en neuvième.

Angels 6 Orioles 2

Les Angels de Los Angeles ont inscrit cinq points en huitième manche pour se sauver avec une victoire de 6-2 contre les Orioles de Baltimore.

Disputant leur 3000e match sous la tutelle du gérant Mike Scioscia, les Angels tiraient de l’arrière 2-1 avant d’utiliser trois coups sûrs, trois buts sur balles et un frappeur atteint à leur avantage. Ils ont infligé aux Orioles un septième revers consécutif.

Après que Mychal Givens (0-6) eut donné deux buts sur balles, Albert Pujols a nivelé la marque grâce à un 632e double en carrière, ce qui le place à égalité avec David Ortiz au 10e rang de l’histoire à ce chapitre. Tanner Scott a atteint Martin Maldonado pour pousser un coureur au marbre et David Fletcher a couronné cette huitième manche productive en cognant un simple de deux points.

Justin Anderson (2-2) a lancé pendant une manche et un tiers et il a mérité la victoire.

Le partant des Angels, Tyler Skaggs, a concédé deux points, dont un mérité, et quatre coups sûrs en cinq manches.

Andrew Cashner a effectué un départ de 105 lancers, n’allouant qu’un point en six manches.

Indians 2 Athletics 7

Edwin Jackson a obtenu sa première victoire avec les Athletics, étant solide jusqu’en septième manche et la formation d’Oakland a battu les Indians de Cleveland 7-2 afin de récolter un sixième gain consécutif.

Matt Olson, Dustin Fowler et Josh Phegley a cogné un circuit pour aider les A’s à signer une 12e victoire en 14 rencontres. Les Athletics ont remporté un septième match face aux Indians et neuf de leurs 10 derniers duels à Oakland.

Jackson (1-0), qui a signé un contrat des ligues mineures avec les A’s le 6 juin, a concédé deux coups sûrs en six manches et deux tiers. Il a également retiré six frappeurs sur des prises à son deuxième départ dans l’uniforme des Athletics.

Les Indians, meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine, ont encaissé un quatrième revers en cinq matchs.

Francisco Lindor a cogné son 20e circuit de la présente campagne et Jose Ramirez son 24e en quatrième manche, étant les seuls à marquer du côté des Indians.