MOSCOU — Le dernier match de groupe, pratiquement le plus futile du tournoi, pourrait avoir un impact majeur sur le parcours de l’Angleterre à la Coupe du monde de soccer en Russie.

Après avoir assuré sa qualification pour les huitièmes de finale, l’entraîneur-chef de l’Angleterre Gareth Southgate a choisi de reposer ses joueurs contre la Belgique.

Les Anglais ont éventuellement perdu le match 1-0, en dépit des quelques menaces offensives de part et d’autre, et ce revers a mis la table pour un match de huitièmes de finale contre la Colombie — et s’ils la battent, alors ils bénéficieront d’un parcours plus «facile» par la suite. La Belgique affrontera le Japon, réputé plus faible, mais pourrait devoir rencontrer le Brésil en quarts de finale.

Southgate a demandé à ses joueurs de se concentrer sur le match contre la Colombie, leur rappelant que l’Angleterre n’a pas gagné de match éliminatoire en Coupe du monde depuis son triomphe contre l’Équateur en 2006. Sa dernière défaite en huitièmes de finale s’est produite contre l’Islande à l’Euro 2016, et elle a permis à Southgate d’accélérer le processus de reconstruction — et surtout de rajeunissement — de son effectif.

Du côté colombien, tous les yeux seront tournés vers James Rodriguez, qui a quitté le terrain en raison d’une blessure lors de la victoire de 1-0 contre le Sénégal jeudi. Un test d’imagerie par résonance magnétique a démontré de l’inflammation au mollet droit, mais la Fédération colombienne de football a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une déchirure musculaire. L’entraîneur-chef Jose Pekerman a néanmoins admis qu’il était «très préoccupé».

«Nous devrons être prêts, peu importe leur effectif, a dit le milieu de terrain anglais Dele Alli samedi. Il (Rodriguez) constitue une menace et nous en sommes conscients, mais nous formons un bon groupe.»

Si la Colombie est privée de Rodriguez, ça signifie que d’autres joueurs devront prendre les bouchées doubles, dont l’ailier Juan Cuadrado, qui évolue pour la Juventus de Turin, et le milieu de terrain Juan Quintero, de River Plate. La profondeur de l’effectif colombien pourrait également avoir son mot à dire dans l’issue de la rencontre.

«Comme l’a démontré cette Coupe du monde, les matchs se gagnent sur des détails, a mentionné le milieu de terrain Carlos Sanchez samedi. Certaines équipes ont des joueurs étoiles internationaux, mais en fin de compte ils ne peuvent faire seuls la différence (dans un match). C’est l’équipe qui peut faire la différence.»