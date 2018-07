MOSCOU — Après avoir repoussé les attaques soutenues des champions de la Coupe du monde de soccer en 2010 pendant deux heures en préservant la marque de 1-1, la Russie a assommé l’Espagne en l’emportant 4-3 aux tirs de barrage.

Le capitaine et gardien russe Igor Akinfeev s’est dressé devant sa cage et arrêté les tirs à bout portant de Jorge «Koke» Resurreccion et Iago Aspas, tandis que tous les tireurs russes trouvaient le fond du filet.

En plongeant, Akinfeev est parvenu à placer son pied gauche devant le tir d’Aspas, le dernier espoir de l’Espagne, repoussant du même coup le ballon. Le vétéran gardien s’est relevé en levant les deux poings vers le ciel, avant d’effectuer un plongeon sur la pelouse détrempée du stade, au moment où ses coéquipiers en liesse le rejoignaient dans la surface de réparation.

L’équipe la moins bien classée du Mondial s’est donc qualifiée pour les quarts de finale, où elle croisera le fer avec le pays vainqueur du match entre Croatie ou le Danemark, qui a lieu à Sotchi dimanche soir.

«Je suis vidé, a reconnu Akinfeev. Nous nous sommes défendus sans relâche pendant la deuxième demie et la prolongation, dans l’espoir d’atteindre les tirs de barrage, parce que l’Espagne est très difficile à battre. L’Espagne ne peut toutefois pas toujours être chanceuse.»

Il s’agissait de la victoire la plus importante de la Russie sur la scène internationale en 10 ans, soit depuis qu’Akinfeev défendait le filet des Russes dans une victoire en prolongation contre les Pays-Bas en quarts de finale de l’Euro. Ce parcours avait cependant pris fin quelques jours plus tard, contre l’Espagne, alors en pleine ascension.

L’Espagne n’a pas gagné de match éliminatoire au cours des trois derniers tournois majeurs, soit depuis l’Euro en 2012.

La défaite de dimanche signifie vraisemblablement le chant du cygne d’Andres Iniesta. Le vétéran milieu de terrain du FC Barcelone s’est amené dans la rencontre à titre de substitut et a failli donner la victoire à la ‘Roja’ à la 85e minute en décochant un puissant tir stoppé par Akinfeev. Iniesta a aussi marqué le premier but en tirs de barrage.