BALTIMORE — Manny Machado et Mark Trumbo ont frappé des circuits consécutifs et les Orioles de Baltimore ont aisément vaincu les Angels de Los Angeles 8-2, dimanche, pour mettre fin à une série de sept revers.

Après que les Orioles eurent inscrit six points en quatrième manche, Trumbo a claqué une autre longue balle, en cinquième, et Trey Mancini a aussi réussi un coup de quatre buts pour aider les Orioles à enregistrer leur seule victoire lors de leur séjour de sept parties à domicile.

Les Orioles montrent un dossier de 1-15 contre les équipes de la section Ouest de l’Américaine et ils ont gagné à domicile pour seulement une deuxième fois au cours de leurs 19 dernières sorties.

Kevin Gausman (4-6) a lancé pendant huit manches, allouant deux points et six coups sûrs pour mettre fin à une séquence de huit départs sans victoire.

Kole Calhoun a cogné une longue balle et Albert Pujols a produit un point pour les Angels, qui tentaient de balayer les Orioles en saison pour la première fois de leur histoire.

Les Angels menaient 1-0 quand Adam Jones a commencé le bal pour les Orioles en quatrième manche. Il a frappé une haute chandelle contre Deck McGuire (0-1) et il a couru au premier coussin malgré sa frustration. Le joueur de deuxième but des Angels Ian Kinsler a toutefois perdu la balle de vue et celle-ci est tombée au sol.

Les Orioles ont profité de cette erreur pour ouvrir les valves. Machado a notamment frappé son 21e circuit de la campagne et Trumbo a suivi avec un élan sans équivoque.