TORONTO — Nicholas Castellanos a claqué un grand chelem en début de cinquième manche et les Tigers de Detroit ont écrasé les Blue Jays de Toronto 9-1, dimanche après-midi.

Les Tigers (37-48) ont mis fin à une séquence de 11 revers, leur plus longue de la saison et leur plus longue depuis août 2003.

Jordan Zimmermann (3-0), le partant des Tigers, n’a alloué qu’un point et cinq coups sûrs en sept manches de travail. Il a aussi retiré six frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays (39-44) ont pour leur part perdu au Rogers Centre pour seulement une deuxième fois à leurs 12 dernières sorties.

J.A. Happ (10-4) a obtenu le départ pour les Blue Jays et il a accordé sept points, 10 coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers au monticule. Il a passé quatre adversaires dans la mitaine.

Les Blue Jays ont ouvert le pointage en fin de première manche, quand Justin Smoak a cogné un double d’un point. Teoscar Hernandez est parti du troisième coussin pour procurer une avance de 1-0 aux siens.

Les Tigers ont répondu en cinquième manche. Alors que les buts étaient tous occupés, Leonys Martin a réussi un amorti bon pour un simple qui a créé l’égalité 1-1. Castellanos a fait mal aux Blue Jays dès la présence suivante. Il a catapulté une balle rapide de Happ par-dessus la clôture du champ centre pour un quatrième grand chelem en carrière.

Les visiteurs ont ajouté à leur avance en sixième manche. Jose Iglesias a poussé deux coéquipiers au marbre grâce à un simple pour porter la marque à 7-1. Ce coup sûr a chassé Happ de la rencontre.

En neuvième manche, Jacoby Jones a tourné le fer dans la plaie en claquant une longue balle de deux points aux dépens du releveur des Blue Jays Preston Guilmet.

Castellanos a presque réussi son deuxième circuit du match, plus tard en neuvième manche, mais le voltigeur de centre Kevin Pillar a réalisé un bijou pour capter la balle.