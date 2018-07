MIAMI — Steven Matz et trois releveurs ont uni leurs efforts pour allouer quatre coups sûrs et les Mets de New York ont évité de se retrouver de nouveau au dernier rang du classement de la section Est de la Ligue nationale en battant les Marlins de Miami 5-2, dimanche.

Les Mets, qui ont connu un mois de juin désastreux, ont signé un deuxième gain seulement en 12 rencontres.

Matz (4-5) a lancé durant cinq manches et un tiers et a alloué qu’un seul point non mérité. Il a également frappé un simple lui permettant de récolter son premier point produit de la saison.

L’enclos des releveurs de la formation new-yorkaise, qui a encaissé le plus de revers à travers la ligue, a limité les Marlins à un seul coup sûr lors des trois dernières manches. Jeurys Familia a été parfait en neuvième pour récolter son 15e sauvetage de la présente campagne.

Asdrubal Cabrera a cogné son 14e circuit aux dépens de Dan Straily (3-4). Todd Frazier a placé deux balles en lieu sûr et a produit trois points.

Brewers 2 Reds 8

Jose Peraza a suivi la parade des grands chelems, permettant à Matt Harvey et aux Reds de Cincinnati de défaire les meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale, les Brewers de Milwaukee, 8-2.

Peraza a envoyé sa Joey Votto,claque en sixième manche, inscrivant le neuvième grand chelem des Reds cette saison. Il s’agissait du deuxième grand chelem frappé par les Reds en autant de matchs.

Les Reds, bons derniers au classement, ont remporté 11 de leurs 14 dernières rencontres face à des équipes qui étaient en première place lors du premier match de la série.

Harvey (4-5) a alloué deux coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail et a mis la main sur sa troisième victoire consécutive alors que les Reds ont partagé les honneurs dans cette série de quatre duels. Le circuit de deux points de Ryan Braun en neuvième a permis aux Brewers d’éviter de se faire blanchir pour la 11e fois cette saison.

Joey Votto, Eugenio Suarez et Scott Schebler ont tous les trois produit des points grâce à des simples consécutifs en première manche face à la recrue Freddy Peralta (3-1), qui a encaissé son premier revers.