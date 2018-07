BROSSARD, Qc — Le Canadien de Montréal n’allait nulle part lorsque Tomas Plekanec a été échangé aux Maple Leafs de Toronto le 25 février dernier. Malgré un séjour de deux mois avec une équipe remplie de talent et de promesses, le vétéran joueur de centre est content de revenir à Montréal et croit que l’équipe peut renverser la vapeur rapidement.

L’air détendu, le Tchèque de 35 ans a rencontré les journalistes quelque quatre heures après l’annonce de son retour avec l’organisation qui l’a sélectionné en 3e ronde en 2001, et dans ce qui est devenu sa ville d’adoption.

Lors de sa mêlée de presse, Plekanec a affiché sa confiance face à l’avenir et envers le noyau de joueurs de l’équipe qui sera de retour avec le Canadien après une campagne laborieuse.

«Il y a plusieurs bons choix au repêchage, des jeunes qui montent et il y a également beaucoup de jeunes joueurs avec pas mal de talent au sein de l’équipe. Après la saison dernière, ils seront bien meilleurs avec l’expérience qu’ils ont acquise. À cause de ça, je crois qu’il est possible de faire tourner le vent rapidement et de participer de nouveau aux séries éliminatoires», a déclaré le vétéran de 14 saisons dans la LNH.

Plekanec a accepté une entente d’une saison à un salaire de 2,25 M $. Des bonis de performance totalisant 1,25 M $ pourraient s’ajouter.

Il ne visait nullement un pacte de plusieurs années, et s’est même permis de faire rigoler les journalistes en affirmant qu’à son âge, les équipes intéressées à ses services étaient probablement soulagées de voir qu’il n’était pas plus exigeant!

D’autres formations de la LNH lui auraient montré de l’intérêt, notamment les Blackhawks de Chicago selon certaines rumeurs. Mais Plekanec a expliqué qu’il attendait de voir si le directeur général Marc Bergevin allait manifester de l’intérêt à son endroit.

«Je n’étais pas du tout certain (de revenir avec le Canadien), mais comme je l’ai déjà dit, c’était ma priorité. Je voulais revenir et je suis heureux que ça soit arrivé.»

Plekanec n’aura finalement disputé que 24 matchs avec les Maple Leafs, dont sept lors des séries éliminatoires. Il dit garder de beaux souvenirs de ce bref séjour et avoir appris beaucoup.

Un plateau historique

Pendant ses 14 saisons avec le Canadien, Plekanec a marqué 232 buts et ajouté 373 mentions d’aide pour un total de 605 points, avec un ratio défensif de plus-57 et 537 minutes de punition.

Il a connu sa meilleure campagne en 2009-2010, alors qu’il a inscrit 25 buts et 45 aides en 82 rencontres. Deux ans plus tôt, il avait amassé 29 buts, un sommet personnel en carrière, et 69 points en 81 parties.

Après une récolte de 26 buts et 60 points en 2014-2015, les statistiques de Plekanec n’ont fait que chuter, passant à 54, 28 et 26 points lors des trois saisons qui ont suivi. Lors de ces trois saisons, il n’a totalisé que 30 buts. Son dernier filet en saison régulière remonte au 22 février, au Centre Bell, dans un gain de 3-1 contre les Rangers de New York.

En séries éliminatoires, il totalise 18 buts et 53 points en 94 matchs, avec un ratio défensif beaucoup moins étincelant qu’en saison régulière, à moins-21.

Par ailleurs, Plekanec aura aussi l’occasion d’atteindre un jalon significatif dans sa carrière en disputant 1000 parties avec le Tricolore.

Au moment de son départ vers la Ville Reine, Plekanec totalisait 981 matchs. S’il n’est pas blessé, ni exclu de la formation, Plekanec atteindra cette prestigieuse étape le 15 novembre à Calgary, face aux Flames.

Il deviendrait alors seulement le sixième joueur dans l’histoire de l’équipe à jouer 1000 matchs avec le Canadien, après Henri Richard (1258), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) et Claude Provost (1005). Andrei Markov (990) est le seul autre ex-Tricolore à le devancer à ce chapitre.

«Lorsque vous êtes jeune ou que vous vous faites repêcher, vous ne rêvez jamais de jouer 1000 matchs dans la LNH. Et on ne parle pas de les jouer presque tous avec la même équipe», a fait remarquer Plekanec, qui reconnaît toute la signification de cet exploit.