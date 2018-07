POTOMAC, Md. — Francesco Molinari a offert une performance record, dimanche, pour la dernière représentation du tournoi Quicken Loans National.

Molinari a amorcé le neuf de retour en réussissant un aigle à la suite d’un long coup roulé sur une distance de 50 pieds et il n’a plus regardé derrière par la suite.

L’Italien a remis une carte de 62 (moins-8) sur le parcours du TPC Potomac à Avenel Farm et il a aisément remporté le tournoi. Molinari a gagné avec huit coups d’avance sur son plus proche poursuivant, ce qui représente la plus confortable victoire sur le circuit de la PGA cette année.

Derrière Molinari, il y a Ryan Armour, qui a conclu le tournoi au deuxième échelon et qui a mis la main sur une des quatre places disponibles pour l’Omnium britannique. Armour a joué 68.

Le Sud-Coréen Sung Kang a bouclé le parcours en 64 coups pour se hisser au troisième rang.

Tiger Woods a remis une carte de 66 et il a partagé la quatrième place avec Abraham Ancer (72). Dans le cas de Woods, il s’agissait de son meilleur résultat en trois mois.

Les Canadiens David Hearn (66) et Corey Conners (69) ont terminé à égalité au 41e échelon, à moins-2. Leur compatriote Adam Hadwin a joué 73 et il a conclu l’événement à égalité en 48e position.