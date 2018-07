L’avenir de la vedette de la NBA LeBron James est maintenant fixé.

James s’est entendu avec les Lakers de Los Angeles sur les termes d’un contrat de quatre ans d’une valeur totale de 154 millions $US.

Son équipe de gestion, la firme Klutch Sports Group, en a fait l’annonce par le biais d’un communiqué, dimanche soir.

L’athlète de 33 ans a choisi de mettre un terme à son deuxième séjour avec les Cavaliers de Cleveland, avec qui il évoluait depuis 2014, leur indiquant la semaine dernière qu’il voulait tester le marché des joueurs autonomes. Il avait également évolué avec le club entre 2003 et 2010 avant de s’aligner avec le Heat de Miami durant quatre saisons.

Les Lakers, qui tentaient de rebâtir leur équipe depuis quelques années, miseront maintenant sur l’arrivée de James dans leurs rangs pour aspirer aux grands honneurs. Les Lakers permettront également au joueur étoile de s’épanouir sur le plan personnel, notamment dans le cadre de son implication sociale et ses intérêts commerciaux.

Après avoir remporté deux championnats avec la formation de Miami, James a permis aux Cavaliers d’atteindre la grande finale à quatre reprises au cours des quatre dernières saisons. Les hommes de Tyronn Lue n’avaient réussi à coiffer les Warriors de Golden State qu’une seule fois, en 2016, l’emportant en sept rencontres.

Lors de la dernière campagne, «King James», nommé à quatre reprises au titre du joueur le plus utile à son équipe, a maintenu une moyenne de 27,5 points par match, et une moyenne de 8,6 rebonds et 9,1 aides. Il a également établi plusieurs marques au cours de la dernière saison, passant notamment la barre des 30 000 points.