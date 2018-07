LONDRES — Nouvelle tenue, mais même vieille domination pour Roger Federer à Wimbledon.

L’octuple champion a entrepris la défense de son titre avec style au All England Club, écartant Dusan Lajovic 6-1, 6-3, 6-4 lors d’un match qui a duré 79 minutes sur le court central.

Lajovic a conservé son service d’entrée de jeu mais ce fut l’un des rares bons moments du Serbe, classé 58e joueur mondial. Federer a gagné les neuf jeux suivants pour prendre le contrôle du match par la suite.

Le Suisse de 36 ans a utilisé tout son répertoire de coups qui a fait de lui le joueur masculin ayant connu le plus de succès à Wimbledon, et il n’a jamais fait face à une balle de bris.

Les seuls éléments qui contrastaient chez lui était ses vêtements. Il portait sa nouvelle tenue Uniqlo pour la première fois après avoir mis fin à son partenariat de longue date avec Nike.

Marin Cilic, finaliste l’an dernier, a pour sa part facilement accédé au deuxième tour en disposant du Japonais Yoshihito Nishioka 6-1, 6-4, 6-4.

Le Croate, troisième tête de série, a réussi 21 as et 44 coups gagnants — comparativement à un seul as et six coups gagnants pour Nishioka — pour l’emporter en une heure et 46 minutes.

L’Américain Sam Querrey, qui a perdu face à Cilic en demi-finales l’an dernier, a également signé la victoire en trois sets face à l’Australien Jordan Thompson (6,2 6-4, 6-3).

Chez les dames, Sloane Stephens, championne des Internationaux des États-Unis, n’aura fait que passer à Wimbledon après avoir subi la loi de Donna Vekic 6-1, 6-3.

La performance de Stephens, quatrième tête de série, a été parsemée d’erreurs sur le court no 1 et elle subit l’élimination dès la première ronde pour une deuxième année d’affilée.

Après avoir confirmé son triomphe aux États-Unis en 2017 en disputant la finale des Internationaux de France le mois dernier, Stephens était considérée comme une aspirante au titre à Londres.

Vekic, 55e joueuse mondiale, accède au deuxième tour pour la troisième fois de sa carrière après avoir obtenu sa première victoire contre une joueuse du top-5 mondial.

La quintuple championne Venus Williams a triomphé 6-7 (3), 6-2, 6-1 aux dépens de Johanna Larsson.

Après avoir eu du mal à établir son rythme contre la Suédoise au premier set, Wiliams a gagné 10 jeux d’affilée à 1-2 au deuxième set et elle a pris l’ascendant.

L’Américaine de 38 ans, la joueuse la plus âgée du tableau féminin, a disputé la finale en 2017 où elle a perdu face à Garbine Muguruza.

Caroline Wozniacki, championne en Australie en début d’année, n’a mis que 59 minutes pour l’emporter 6-0, 6-3 aux dépens de l’Américaine Varvara Lepchenko.

Plus tôt, Magdalena Rybarikova, demi-finaliste l’an dernier, était devenue la première tête de série à être éliminée. La Slovaque, 19e tête d’affiche, a été surprise par la Roumaine Sorana Cirstea (7-5, 6-3).