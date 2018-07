LONDRES — La Montréalaise Eugenie Bouchard a bien amorcé son retour à un tournoi du Grand Chelem en défaisant la Britannique Gabriella Taylor 6-0, 4-6, 6-3 mardi aux Internationaux de Wimbledon.

Admise au tableau principal après avoir dû franchir les qualifications, Bouchard, 188e mondiale, a connu un départ du tonnerre en remportant le premier set en seulement 20 minutes contre sa rivale âgée de 20 ans.

Lors de ce premier set, Bouchard n’a eu besoin que de trois opportunités pour réaliser autant de bris et elle n’a concédé que sept points à Taylor dont un seul à son propre service.

Bouchard a aussi reçu un peu d’aide de la 180e joueuse au classement de la WTA, qui a commis cinq doubles fautes, et dont le pourcentage de réussite aux premières balles n’a été que de 37 pour cent.

Taylor, qui a mérité un laissez-passer des organisateurs, a beaucoup mieux servi au deuxième set même si elle a concédé un autre bris. Toutefois, elle a trouvé des failles au service de Bouchard et réalisé deux bris, dont un au 7e jeu qu’elle a réussi à préserver.

La Québécoise s’est relevée de ces faux-pas et a gagné les trois premiers jeux du set décisif. Elle a complété le match avec trois as et une seule double faute et un pourcentage de réussite de ses premières balles de 62 pour cent.

Bouchard, qui avait été éliminée dès la première ronde des qualifications aux Internationaux de France, a rendez-vous avec l’Australienne Ashleigh Barty, 17e tête de série, en deuxième ronde. Cette dernière a défait la Suissesse Stefanie Voegele 7-5, 6-3.

Chez les hommes, Vasek Pospisil livre bataille au Kazakhe Mikhail Kukushkin tandis que plus tard en journée, Denis Shapovalov, 26e tête de série, affrontera le Français Jérémy Chardy, classé 46e à l’ATP.