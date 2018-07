SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — L’héritier de Zlatan Ibrahimovic a finalement livré la marchandise pour la Suède à la Coupe du monde.

Emil Forsberg a vu son tir dévié se retrouver au fond du filet à la 66e minute pour procurer à la Suède une victoire de 1-0 face à la Suisse et lui permettre d’atteindre les quarts de finale du Mondial pour la première fois en 24 ans.

Gêné et discret, le footballeur de 26 ans ne pourrait être plus différent qu’Ibrahimovic, joueur plus grand que nature qui a régné sur cette équipe de Suède pendant plus de 10 ans et qui est le plus grand joueur jamais produit par le pays scandinave.

Mais Forsberg s’est présenté en Russie avec une énorme pression sur les épaules, en partie créée par la retraite internationale d’Ibrahimovic, prise il y a deux ans. Les qualités offensives du milieu de terrain ainsi que son agilité ont toutefois détonné au stade Krestovski.

Posté à l’entrée de la surface, Forsberg a décoché un tir bas qui a été touché par le défenseur helvète Manuel Akanji pour se retrouver derrière le gardien Yann Sommer, impuissant sur ce jeu.

Dans les arrêts de jeu, Michael Lang a obtenu un carton rouge pour une faute à l’endroit de Martin Olsson tout juste à l’extérieur de la surface. L’arbitre avait d’abord accordé un penalty, après révision vidéo, c’est un coup franc qu’ont obtenu les Suédois, sans succès.

La Suède est devenue la cinquième nation d’Europe à passer en quarts, où elle affrontera l’Angleterre ou la Colombie, samedi, à Samara.

La dernière fois que les Suédois ont atteint les quarts, lors du Mondial américain de 1994, ils s’étaient inclinés 1-0 devant les Brésiliens, éventuels vainqueurs, en demi-finales, avant de battre la Bulgarie 4-0 pour terminer troisièmes.