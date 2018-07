CAP-ROUGE, Qc — Quoi de mieux qu’une victoire au Championnat de la PGA du Canada pour entamer avec une belle confiance l’Omnium Bâton Rouge, une étape de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour, qui se déroule les 4 et 5 juillet, au u club de golf Cap-Rouge?

C’est ce qui arrive à Pierre-Alexandre Bédard, le nouveau champion de la PGA du Canada.

«Il s’agit de ma plus grosse victoire depuis que je suis professionnel (il y a à peine deux ans) et également de ma plus grosse bourse. J’ai trimé dur durant plusieurs jours et les deux derniers matchs du Championnat ont été particulièrement éprouvant alors que j’ai dû jouer 40 trous de golf sous une chaleur torride. Je vis encore les émotions à la suite de cette victoire.»

Le golfeur du club hôte de Cap-Rouge a pris deux jours de repos avant de se lancer à l’assaut du titre de champion, à l’Omnium Bâton Rouge en collaboration avec la Ville de Québec.

«Je vais essayer de reprendre des points au Classement Coors Light puisque j’ai raté l’Invitation Desjardins à Hawkesbury. Je sais qu’à Cap-Rouge la compétition sera forte mais je me sens très bien. Ma famille, de Chibougamau, est déjà arrivée ici et c’est mon père qui me servira de cadet. Ça fait quelques semaines que je n’ai pas joué à Cap-Rouge, à cause de mes tournois à l’extérieur, mais je connais très bien le parcours. Je dirais que les trous 14 et 15 sont les plus difficiles mais tout se passe bien souvent sur les verts, et à ce niveau ils sont très beaux.»

Dave Lévesque (Château Bromont) partage le même avis au sujet des verts.

«Je suis satisfait de ma progression au cours de mes derniers tournois. J’ai terminé troisième au Championnat de la PGA du Canada, c’est sûr que ce n’est pas la victoire, mais je suis bien content de mon jeu. Après une année 2017 plutôt frustrante, à cause de blessures notamment, je devais me remettre dans le bain des meneurs.»

Le golfeur originaire de Price sait bien de quoi il parle, lui qui avait pris l’habitude de se retrouver régulièrement dans le groupe de tête.

«Quand ça fait un bout de temps que tu n’as pas été parmi les meneurs, tu dois recommencer à composer avec la pression, même si je connais bien cette situation. À Toronto, la semaine dernière, j’ai très bien fait contre Bryn Parry, que tout le monde donnait comme vainqueur du Championnat parce qu’il avait été tellement dominant dans les deux rondes initiales, en partie par coups.»

Bédard et Lévesque se joignent à un contingent record pour un tournoi de 36 trous de Circuit Canada Pro Tour. L’Omnium Bâton Rouge en collaboration avec la Ville de Québec a vu sa bourse passer de 40 000 $ à 50 000 $ en accédant au statut de division Internationale et le vainqueur mettra la main sur un montant de 10 000 $.

Le contingent de 119 compétiteurs a vraiment une saveur internationale avec la présence de joueurs provenant des États-Unis, d’Australie, des provinces de Terre-Neuve/Labrador, Nouvell-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario et Colombie-Britannique. Il faut aussi ajouter le nom de Vaita Guillaume, demeurant à Papetee, Tahiti, qui, pendant trois mois, participera aux tournois du volet international de Circuit Canada Pro Tour.

Avec une telle cohorte de participants, les départs de la première ronde de l’Omnium Bâton Rouge en collaboration avec la Ville de Québec s’échelonneront de 6h50 à 13h20.