NEW YORK — Giancarlo Stanton, Aaron Hicks et Kyle Higashioka ont tous les trois cogné des circuits pour permettre aux Yankees de New York de tenir le fort afin de vaincre les Braves d’Atlanta 8-5, mardi soir.

Aaron Judge a placé deux balles en lieu sûr et a obtenu un but sur balles, en plus de voler deux buts pour la première fois de sa carrière. Hicks a également obtenu deux buts sur balles.

Les Yankees affichent un rendement de 21-6, soit un sommet dans la ligue, devant les lanceurs partants gauchers et demeurent à un match des Red Sox de Boston, qui détiennent la meilleure fiche des Majeures.

Nick Markakis et Ender Inciarte ont tous les deux réussi des claques de deux points du côté des Braves, qui ont mis un terme à leur séquence de quatre gains. Atlanta demeure au premier rang de la section Est de la Ligue nationale.

Newcomb (8-3) a alloué cinq points en deux manches et deux tiers de travail, permettant aux Yankees de prendre rapidement les devants.

A.J. Cole (3-1) a pour sa part retiré quatre frappeurs sur des prises et n’a concédé aucun point.

Indians 6 Royals 4

Yan Gomes a cogné un grand chelem en sixième manche et les Indians de Cleveland sont venus de l’arrière pour battre les Royals de Kansas City 6-4.

Les Indians mènent la Ligue américaine cette saison avec un total de huit grands chelems et il s’agissait de leur deuxième en autant de soirs. Francisco Lindor avait lui aussi réussi un grand chelem lundi.

Gomes affiche un rendement au bâton de 10 en 26, soit une moyenne de ,385 et huit points produits en trois coups sûrs aux dépens de Danny Duffy.

Shane Bieber (4-0) a alloué tous les points des Royals dans les deux premières manches, mais est demeuré invaincu à son cinquième départ dans les Majeures.

Chad Allen a effectué les quatre derniers retraits pour récolter son 17e sauvetage en 18 tentatives.

Duffy (4-8) a accordé six points en huit coups sûrs, deux buts sur balles et a atteint un frappeur avec un lancer. Il affiche un dossier de 0-3 face aux Indians cette saison.

Astros 5 Rangers 3

Josh Reddick et Tony Kemp ont tous les deux étiré les bras et Dallas Keuchel a offert une solide performance durant sept manches pour signer un deuxième gain à ses neuf derniers départs, menant les Astros de Houston vers une victoire de 5-3 devant les Rangers du Texas.

Les Astros affichent un dossier de 11-4 face à leurs rivaux de section cette saison et présentent une fiche de 31-14 sur la route.

Shin Soo-Choo a obtenu deux buts sur balles et a frappé deux simples pour poursuivre sur sa lancée de 43 matchs où il a atteint les sentiers, la plus longue séquence depuis celle de Freddie Freeman avec les Braves d’Atlanta, il y a deux ans.

Keuchel (5-8) a effectué sept retraits sur des prises tout en allouant deux points seulement.

Les Astros ont cependant eu besoin de trois releveurs pour passer à travers la huitième manche, soit Hector Rondon, Joey Gallo et Robinson Chirinos. Rondo a par la suite oeuvré en neuvième pour obtenir son sixième sauvetage en huit occasions.