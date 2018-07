LONDRES — Encore une fois bien servi par son arme de prédilection, le Canadien Milos Raonic a obtenu son laissez-passer pour le troisième tour des Internationaux de Wimbledon mercredi.

Classé 13e tête de série, Raonic a inscrit 34 as et il a défait l’Australien John Millman en trois manches totalement identiques de 7-6 (4), en 2 h 38 minutes.

Comme c’est souvent le cas, Raonic a été intraitable au service, ne concédant que deux balles de bris. Millman en a converti une des deux, au deuxième set, lors duquel Raonic a également inscrit son seul bris de service du match.

Le Canadien de 27 ans est le premier joueur du tableau masculin à atteindre cette étape du tournoi. Son prochain adversaire sera l’Autrichien Dennis Novak, classé 171e au monde, qui a surpris le Français Lucas Pouille, 17e tête de série, en cinq manches de 6-4, 6-2, 6-7 (8), 3-6, 6-2.

Issu des qualifications, Novak a vaincu Peter Polansky, un compatriote de Raonic, en trois sets lors du premier tour.

Ce sera la première fois que Raonic et Novak croiseront le fer.

Plus tard mercredi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, sixièmes têtes de série, entameront leur tournoi du double féminin face à l’Américaine Alison Riske et l’Ukrainienne Olga Savchuk.

La Montréalaise Eugenie Bouchard et l’Ontarien Denis Shapovalov, 19 ans, devraient jouer leur match de deuxième tour jeudi, contre l’Australienne Ashleigh Barty (17e) et le Français Benoît Paire, respectivement.