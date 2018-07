LONDRES — Le Suisse Roger Federer a atteint le troisième tour des Internationaux de Wimbledon grâce à une victoire de 6-4, 6-4, 6-1 face au Slovaque Lukas Lacko mercredi sur le court central du All England Club.

Champion en titre et en quête d’un neuvième sacre sur sa surface de prédilection, Federer n’a pas perdu un seul set à Wimbledon depuis la demi-finale de 2016. Il s’était alors incliné en cinq manches contre le Canadien Milos Raonic.

Contre Lacko, 73e joueur mondial, Federer a été dominant au service. Il a inscrit 16 as, n’a commis aucune double faute et n’a fait face à aucune balle de bris. Il a réussi 70 pour cent de ses premiers services et gagné 40 sur 43 points après avoir logé sa première balle en jeu.

Federer a notamment gagné 35 points consécutifs à son service. Il n’a concédé aucun point à Lacko au deuxième set, une séquence qui s’est terminée alors qu’il menait 4-1 et 30-0 en troisième manche. Le Suisse n’a perdu que neuf points sur 61 à son service et a enregistré cinq bris en neuf opportunités.

Federer s’est également montré efficace au filet avec 17 points en 21 attaques.

En troisième ronde, il affrontera le vainqueur du duel entre le Croate Ivo Karlovic et l’Allemand Jan-Lennard Struff.

L’Américain Sam Querrey (11e) et les Français Adrian Mannarino (22e) et Gaël Monfils ont aussi remporté leur match de deuxième tour.

Chez les dames, l’Américaine Venus Williams a de nouveau perdu le premier set et, une fois de plus, dominé les deux autres.

La quintuple championne des Internationaux de Wimbledon a dû venir de l’arrière pour éliminer la Roumaine Alexandra Dulgheru, 141e au monde et issue des qualifications, 4-6, 6-0, 6-1.

L’aînée du tableau du simple féminin à 38 ans, Williams a été victime d’un bris dès le premier jeu du match.

Elle n’a jamais pu effacer ce recul lors du premier set lors duquel elle a commis 12 erreurs directes, le double de Dulgheru. Neuf de ces erreurs sont venues à la suite de coups droits.

L’Américaine de 38 ans, finaliste il y a un an, s’est relevée et a gagné sept jeux consécutifs.

Lors de son match de premier tour contre Johanna Larsson, Williams avait perdu la manche initiale au bris d’égalité avant de gagner 12 des 15 jeux qui ont suivi.

Dans d’autres matchs du simple féminin, la Tchèque Karolina Pliskova a atteint le troisième tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière grâce à une victoire de 6-3, 6-3 contre Victoria Azarenka.

L’Américaine Madison Keys (10e tête de série), la Néerlandaise Kiki Bertens (20e) et la Roumaine Mihaela Buzarnescu (29e) ont également atteint la troisième ronde.