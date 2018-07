SAN JOSE, Calif. — Le Barracuda de San Jose, le club-école des Sharks, a embauché Jimmy Bonneau et Michael Chiasson afin d’épauler le travail de l’entraîneur-chef Roy Sommer, a annoncé le directeur général du club Joe Will par voie de communiqué mercredi.

Bonneau, de Baie-Comeau, et Chiasson travaillaient jusqu’à tout récemment pour le département du recrutement des Sharks.

Le Québécois, qui a disputé 11 saisons à titre de joueur professionnel dans les rangs mineurs, en était à sa deuxième campagne à titre de recruteur professionnel pour les Sharks.

Bonneau a notamment évolué sous l’égide de Sommer entre 2011 et 2015, alors qu’il portait les couleurs des Sharks de Worcester, l’ancien club-école des Sharks. En 348 matchs dans la Ligue américaine de hockey, il a marqué 11 buts et amassé 19 mentions d’aide, en plus d’avoir écopé 988 minutes de pénalité.

Quant à Chiasson, il est le fils de Steve Chiasson, qui a disputé 13 saisons dans le circuit Bettman avec les Red Wings de Detroit, les Flames de Calgary et les Hurricanes de la Caroline. L’Américain, originaire de Grosse Pointe, au Michigan, venait de compléter sa première saison à titre de recruteur au niveau amateur pour les Sharks.

Ces embauches signifient que l’entraîneur adjoint Ryan Mougenel ne sera pas de retour avec le club-école californien la saison prochaine.