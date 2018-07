WASHINGTON — Jackie Bradley fils est sorti de sa torpeur en faisant produire deux points et il a aidé les Red Sox de Boston à blanchir les Nationals de Washington 3-0 mercredi après-midi.

Ce faisant, les Red Sox ont complété le balayage de leur série de trois matchs et poussé les Nationals, favoris pour remporter le titre dans la section Est de la Ligue nationale, sous le plateau de ,500.

Les Nationals (42-43) ont subi une cinquième défaite de suite, une 17e à leurs 22 dernières sorties, et ont glissé sous le seuil de respectabilité pour la première fois depuis le mois d’août 2015.

Une erreur du voltigeur Adam Eaton sur le ballon sacrifice de Bradley, capté en territoire hors-ligne, et un mauvais lancer de l’artilleur Ryan Madson (2-4) en septième manche ont contribué à cette autre défaite des Nationals.

Bradley a poussé Eduardo Nunez au marbre en deux occasions, d’abord à la suite de son ballon-sacrifice et ensuite grâce à un double en neuvième manche.

C’est seulement la deuxième fois cette saison que Bradley obtient au moins deux points produits dans un match sans cogner un circuit.

Au monticule, Eduardo Rodriguez (10-3) a concédé seulement trois coups sûrs et un but sur balles tout en retirant six frappeurs sur des prises en six manches.

Ce gain au dossier de Rodriguez fait des Red Sox la première équipe dans les Ligues majeures cette saison à compter sur deux lanceurs ayant gagné au moins dix matchs, après Rick Porcello.

Craig Kimbrel a récolté un 26e sauvetage en 28 opportunités.