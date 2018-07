SAN JOSE, Costa Rica — La Fédération costaricaine de soccer a déclaré que le sélectionneur national Oscar Ramirez ne sera pas de retour avec l’équipe, après sa piètre performance à la Coupe du monde en Russie.

Le président de la fédération, Rodolfo Villalobos, a dit mercredi que le contrat de Ramirez arrivait à échéance et qu’il ne sera pas renouvelé. Sous l’égide de Ramirez, le Costa Rica a présenté une fiche de neuf victoires, six matchs nuls et quatre défaites en 16 rencontres de qualifications et trois matchs en Coupe du monde.

Villalobos a remercié l’entraîneur pour ses services avant d’ajouter qu’il «ne serait pas productif de le maintenir en poste». Il n’a pas nommé de remplaçants potentiels, mais a précisé que la liste de candidats était assez longue.

Le Costa Rica s’est révélé lors de la Coupe du monde de 2014 au Brésil, après avoir atteint les quarts de finale. Mais l’équipe a été éliminée dès la phase de groupes en Russie, après s’être inclinée devant le Brésil et la Serbie, et avoir fait match nul contre la Suisse.