NEW YORK — Giancarlo Stanton a claqué un circuit de trois points, CC Sabathia a offert six manches de qualité au monticule et les Yankees de New York ont souligné le 4 juillet en disposant des Braves d’Atlanta 6-2, mercredi.

Aaron Judge a aussi réalisé sa 24e longue balle de la campagne en septième manche. Il a maintenant réussi un coup de quatre buts dans trois de ses quatre derniers matchs.

Le joueur de deuxième but recrue Gleyber Torres a quitté la rencontre en début de cinquième manche en raison de raideurs à la hanche droite, et son nom a été ajouté à la liste des blessés pour 10 jours.

Le receveur Kyle Higashioka a aussi étiré les bras pour les Yankees, devenant ainsi le neuvième joueur depuis 1920 dont les trois premiers coups sûrs en carrière ont été des longues balles. Le receveur des Rockies du Colorado Trevor Story avait réussi le même exploit pour ses quatre premiers coups sûrs en carrière, du 4 au 6 avril 2016.

Sabathia (6-3) a évité le pire à quelques reprises pour les Yankees, qui ont gagné six de leurs huit derniers matchs après avoir été balayés par les Rays de Tampa Bay le week-end dernier.

Le partant des Braves Julio Teheran (6-6) a accordé cinq coups sûrs et autant de points en cinq manches sur la butte. Il a aussi distribué quatre passes gratuites, et retiré 10 frappeurs sur des prises.