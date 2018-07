LONDRES — L’Argentin Guido Pella a causé une vive surprise jeudi aux Internationaux de tennis de Wimbledon en éliminant le Croate Marin Cilic, 5e joueur mondial et 3e tête de série, en cinq manches 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3), 7-5, dans un match de deuxième tour amorcé mercredi.

Classé 82e au monde, Pella n’avait encore jamais vaincu un rival classé dans le top-5 en carrière et n’avait jamais franchi le tour initial en deux tentatives au All England Club.

Pella l’a emporté malgré le fait que Cilic ait enregistré 27 as comparativement à 14 et réalisé six bris de service contre quatre.

Le duel s’est terminé à la quatrième balle de match de Pella, lorsque Cilic a expédié un coup droit dans le filet.

«Il jouait tellement bien hier et il frappait la balle avec tellement de force que je ne pouvais rien faire. La pluie m’a beaucoup aidé», a admis Pella, qui s’est qualifié en troisième ronde d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Finaliste face au Suisse Roger Federer à Wimbledon l’an dernier, et de nouveau cette année aux Internationaux d’Australie, Cilic était destiné à un autre rendez-vous avec Federer, cette fois en demi-finale. Il était également possible qu’il croise le fer avec le Canadien Milos Raonic en quatrième ronde.

Les choses ont été plus simples pour l’Espagnol Rafael Nadal, deuxième tête de série, qui a défait le Kazakhe Mikhail Kukushkin 6-4, 6-3, 6-4.

Dans d’autres duels du tableau du simple masculin, l’Américain John Isner (9e) a résisté à deux balles de matchs pour venir à bout du Belge Ruben Bemelmans 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-7 (3), 7-5.

Lors de cet affrontement, également suspendu à cause du mauvais temps mercredi, Isner a inscrit 64 as, le troisième plus fort total dans l’histoire de Wimbledon. Le record appartient à Isner qui en avait amassé 113 lors de son match marathon de trois jours contre Nicolas Mahut en 2010. Mahut en avait lui-même récolté 103. La cinquième manche s’était terminée 70-68 en faveur d’Isner.

Par ailleurs, le Suisse Stanislas Wawrinka s’est incliné en trois manches, 7-6 (7), 6-3, 7-6 (6), contre l’Italien Thomas Fabbiano, un joueur issu des qualifications.

Ce match avait été interrompu mercredi au moment où Wawrinka menait 6-5 en troisième manche.

Wawrinka, qui a chuté au 224e du classement mondial à la suite d’une opération à un genou, avait effacé un recul d’une manche à zéro pour surprendre le Bulgare Grigor Dimitrov (6e), lors de son premier match du tournoi.

Grâce à 34 as, le Sud-Africain Kevin Anderson (8e) a défait l’Italien Andreas Seppi 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-4.

En troisième ronde, il affrontera l’Allemand Philipp Kohlschreiber, qui a éliminé le Luxembourgeois Gilles Müller 7-6 (6), 7-6 (4), 7-6 (3) dans un duel marqué par aucun bris de service.

Chez les dames, l’Allemande Angelique Kerber, classée 11e, est venue de l’arrière et a battu la qualifiée américaine Claire Liu, 3-6, 6-2, 6-4. À 18 ans, Liu était la plus jeune joueuse à prendre part au tournoi.