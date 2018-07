EAST MEADOW, N.Y. — Barry Trotz a embauché son ex-entraîneur adjoint chez les Capitals de Washington Lane Lambert afin de l’épauler derrière le banc des Islanders de New York.

Les Islanders ont confirmé l’information jeudi, en précisant que Lambert sera un entraîneur associé. L’homme âgé de 53 ans a occupé le poste d’entraîneur adjoint chez les Caps lors des quatre dernières saisons, et il a remporté la coupe Stanley avec eux en juin dernier.

Avant de se joindre aux Capitals, Lambert a passé trois campagnes à titre d’entraîneur adjoint chez les Predators de Nashville. Il a aussi dirigé leur club-école, les Admirals de Milwaukee, entre 2007 et 2011.

Lambert a porté l’uniforme des Red Wings de Detroit, des Rangers de New York et des Nordiques de Québec au cours de sa carrière de joueur entre 1983 et 1988. Il a commencé sa carrière d’entraîneur en 2003.