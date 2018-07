CAP-ROUGE, Qc — La patience est toujours payante et Sonny Michaud en a fait la preuve en remportant l’Omnium Bâton Rouge, sur les allées du club de golf Cap-Rouge, grâce à un pointage total de 133 (moins-9).

Après une première ronde de 68, Michaud, affilié à La Tempête, a enregistré un magistral 65 en deuxième parcours, signant le meilleur pointage de la journée et mettant la main sur un chèque de 10 000 $.

«Je l’attendais depuis longtemps celle-là, a mentionné le nouveau champion après avoir reçu une bonne douche d’eau glacée de la part de ses amis, entre autres Tim Alarie, Pierre-Alexandre Bédard et Matthieu Blouin. Ma dernière victoire remonte à 2014 et c’était dans le Maine. Je n’avais pas encore gagné au Québec et je voulais tellement remporter les honneurs d’un tournoi. J’ai toujours été patient, j’ai travaillé fort et voilà que ça me paie bien aujourd’hui. C’est fantastique ce qui arrive, car je gagne sur un terrain qui est situé près de chez moi.»

Le deuxième rang a été partagé entre Vaita Guillaume, de Papetee, à Tahiti, et Turner Southey-Gordon, de Toronto, qui ont terminé à moins-7.

Dave Lévesque a complété la première partie du parcours avec un pointage de 31, cinq sous la normale, et il devenait ainsi le meneur virtuel à moins-8. Il a finalement complété sa ronde en 69 coups pour aboutir à moins-5.

«Quand j’ai vu que Dave connaissait autant de succès, ça m’a allumé, a mentionné Michaud. Il m’a montré en quelque sorte le chemin. C’est à ce moment que j’ai enfilé quatre oiselets sur les quatre premiers trous du neuf de retour, ce qui me plaçait 10 coups sous la normale et j’étais à moins-7 pour mes huit derniers trous. C’est en arrivant au 14e trou que je me suis mis à penser à ce que j’avais fait la veille au même endroit. Et ça m’a coûté un boguey. Je retrouvais un peu plus de pression, ce qui m’a permis de rester encore plus concentré.»

Avec sa victoire, Michaud est monté au quatrième rang du Classement Coors Light, derrière Brendan Leonard, Stephane Dubois et Mitch Sutton.