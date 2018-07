RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline et le défenseur Trevor van Riemsdyk se sont entendus sur les termes d’un contrat de deux ans d’une valeur de 4,6 millions $ US.

Le contrat a été annoncé jeudi soir. Van Riemsdyk empochera 2,1 millions $ pour cette saison et 2,5 millions $ pour la saison 2019-20.

Van Riemsdyk et les Hurricanes ont conclu ce pacte quelques heures après que le défenseur eut fait la demande de porter sa cause en arbitrage. Il a mené l’équipe au chapitre du différentiel (plus-9) la saison dernière et il a inscrit 13 mentions d’aide, un sommet en carrière.

Les Hurricanes ont acquis les services de van Riemsdyk en provenance des Golden Knights de Vegas lors du repêchage d’expansion. Ce contrat vient ajouter de la profondeur à la ligne bleue de la formation de la Caroline.

Les Hurricanes ont acquis le défenseur Dougie Hamilton le mois dernier, dans une transaction avec les Flames de Calgary, et ils ont ensuite fait signer un contrat au joueur autonome Calvin de Haan.