OTTAWA — De féroces compétiteurs sur la piste. De très bons amis à l’extérieur. Et le meilleur groupe de coureurs de longue distance jamais produit par le Canada.

Mohammed Ahmed, Justyn Knight et Ben Flanagan ont raflé les trois premières positions de l’épreuve de 5000 mètres, jeudi, aux Championnats canadiens d’athlétisme.

Après la course, les trois coureurs canadiens riaient et blaguaient, montrant que la rivalité avait été laissée sur la piste.

«Je crois que c’est bien d’avoir des modèles qui n’ont pas peur d’inspirer les jeunes. Nous avons maintenu une belle amitié avec le temps, a mentionné Knight. Même après mes courses sur le circuit universitaire américain, j’envoie un message à Mo pour lui demander des conseils. Il me donne toujours ses meilleurs.»

Âgé de 27 ans et originaire de St. Catharines, Ont., Ahmed s’est détaché lors des 400 derniers mètres et il a franchi la distance en 14 minutes et 36,09 secondes. Il avait terminé quatrième aux Jeux olympiques de Rio sur cette distance.

Knight, de Toronto, a suivi en 14:36,56, devant Flanagan (14:36,66), de Kitchener, Ont.

«Quand j’ai commencé à pratiquer le sport, j’ai pris connaissance des meilleurs coureurs chez les séniors. Évidemment, Mo en faisait partie. Je ne vais pas mentir, j’idolâtrais Mo, a indiqué Knight en riant. Il avait accepté ma demande d’amitié sur Facebook. Je ne me tenais plus.»

Lors des Championnats du monde d’athlétisme, qui ont eu lieu à Londres l’été dernier, Ahmed a terminé sixième au 5000 m alors que Knight a pris le neuvième rang. Ils étaient devenus les deux premiers Canadiens à prendre part à la finale ensemble.

Le trio de coureurs a souvent parlé avec fierté de la force du Canada en course de longue distance.

«C’est phénoménal, simplement d’un point de vue de partisan. De pouvoir inspirer les jeunes à soutirer plus d’eux-mêmes. Qu’ils ne deviennent pas uniquement les meilleurs au Canada, mais les meilleurs en Amérique du Nord et au monde», a ajouté Knight.

Les 28 coureurs ont opté pour un rythme plus lent en début de course et ce n’était qu’une question de temps avant qu’Ahmed et Knight prennent le contrôle. Ils ont finalement lancé leur attaque lors du dernier tour de piste.

Le mercure a oscillé à 35 degrés Celsius en après-midi, mais le ciel s’était couvert en soirée, alors que l’on anticipait des orages. Une pluie intermittente s’est abattue avec de forts vents et les bénévoles ont distribué des bouteilles d’eau vers la fin de la course de 5000 mètres. Ils attendaient aussi les coureurs à la ligne d’arrivée avec des éponges pleines d’eau.

Andrea Seccafien, de Guelph, en Ontario, a décroché la première position à l’épreuve du 5000 m féminin. Elle a parcouru la distance en 16:05,60.

Matt Hughes, d’Oshawa, Ont., a triomphé au 3000 mètres steeplechase en 8:54,00. Geneviève Lalonde, de Moncton, s’est imposée du côté féminin en 9:49,07.